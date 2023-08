677

Mc Cabelinho e Bella Campos começaram o namoro em outubro de 2022 Reprodução/Redes sociais

Um dos casais do momento que a internet mais “shippava” eram os atores Mc Cabelinho e Bella Campos. Depois de muitas polêmicas, o relacionamento que parecia promissor entrou em uma nova discussão. Desde a tarde desse domingo (27/8), páginas das redes sociais têm compartilhado indícios de que a relação dos famosos teriaa chegado ao fim, o que gerou muitas reações na web.





Vocês chocados que o Cabelinho traiu a bella Campos. Meus amores, o Jay-z traiu a BEYONCÉ, a BEYONCE foi corna, então nada mais me choca %u2014 Fabricio %u270A%uD83C%uDFFF (@Fagomez0) August 28, 2023



A relação, que teve início em outubro de 2022, sempre foi repleta de declarações de amor recíprocas nas redes sociais. O funkeiro chegou a produzir músicas dedicadas a Bella Campos e ela tatuou o nome do amado em seu braço. Porém, segundo informações de perfis de fofoca, o namoro chegou ao fim, apesar de nenhum dos artistas ter se pronunciado sobre o rompimento.





No X, vários usuários comentaram sobre a falta do posicionamento de Bella Campos sobre o possível término, já que seria acompanhado de uma traição. “Acho chique a bella campos ter a classe de ficar calada com o brasil todo especulando sobre o relacionamento dela eu com minha boca de sacola já teria hablado horrores”, disse uma mulher. “nós mulheres meio bella campos e mel maia que dá chance p feio e ele começa agir como se a feia fosse a gente”, disse outra.





Embora muitos internautas tenham ficado surpresos com a notícia, outros comentaram que já era esperado e que, na realidade, chocante seria se outros parceiros anunciasse um término, como o youtuber Júlio Cocielo e a a influenciadora Tatá Estaniecki ou o jogador de futebol Messi e a modelo Antonella Roccuzzo.





Outros brincaram nas redes que ninguém liga para Mc Cabelinho ou Bella Campos e que o cidadão brasileiro tem problemas maiores do que se importar com esse tipo de notícia.