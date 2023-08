Influenciadora questiona como a moda é focada em pessoas jovens

1156

Quantas vezes você, mulher, já deixou de usar uma roupa por estar “velha demais” para isso? Sem acreditar que existe uma idade certa para usar determinado tipo de roupa, a influenciadora Iara Sanny, de 55 anos, de Maceió (AL), resolveu testar looks considerados estilosos para saber se os elogios acontecem porque realmente é bonito ou se é só por ser uma pessoa jovem vestindo.

A ideia dos vídeos é simples: Iara mostra uma inspiração e, em seguida, as peças que vai utilizar para recriar o look. Muitas vezes, a criadora de conteúdo acaba trocando um item ou outro, para se adequar à realidade de seu guarda-roupa.

Depois do look pronto, ela dá o veredito se gostou ou não. E, por fim, uma sugestão sobre em que ocasião ela usaria o visual. Além desse quadro, Iara publica outros conteúdos relacionados à moda como a ‘batalha fashion’, em que o filho dela e o genro duelam para saber quem publica o melhor look, e quando os dois se juntam para fazer uma produção para um

Em um dos posts, um seguidor pergunta como ela tem coragem de usar um cropped depois dos 50. Bem-humorada, ela responde: “O cropped vem com etiqueta de P, M e G. É tamanho e não idade. Ele não diz que alguém, com 54 anos (sua idade na época) não pode usar. E mesmo se dissesse. Eu uso cropped, uso biquíni de lacinho. Uso o que eu tenho vontade de usar.”



Trazendo os looks para a realidade de seu guarda-roupas, Iara Sanny mostra como a moda é para todos (foto: Reprodução / Instagram / Iara Sanny)

Iara ganha diversos elogios nas redes. Várias mulheres também compartilham sobre como seus vídeos são inspiradores. “Tenho 45 anos e estava essa semana pensando sobre essa questão de idade. Que logo mais terei 50 anos e que não gostaria de me vestir como uma idosa, mas ao mesmo tempo pensando nas possíveis críticas se não me vestir como alguém de 50 anos. Aí te encontrei no Instagram! Amei seus looks! Pura inspiração”, disse um comentário.

“É sobre inspirar e adaptar e não copiar um look totalmente à risca! Adorei!”, elogiou outro perfil. “Iara, conheci seu conteúdo aleatoriamente e tenho gostado muito! Você é notoriamente uma mulher mega elegante e super estilosa, muito didática também, mostrando pra pessoas como eu que trabalham como moda que não devemos nos prender a idade das pessoas”, escreveu um internauta.

Além de falar sobre moda, Iara também dá dicas de beleza e aborda a questão da diversidade e do preconceito, viralizando após falar da sua relação com seu filho gay.