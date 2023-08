BH: manifestantes se reúnem em ato contra aumento da violência policial

1156

Manifestantes ocuparam parte das pistas da Avenida Amazonas, no sentido bairro, no Centro de BH (foto: Gabriel Elias Sadala de Souza / Divulgação) Centenas de pessoas se reuniram no Centro de Belo Horizonte, no início da noite desta quinta-feira (24/8), para protestar contra o aumento da violência policial no país. O ato começou por volta das 17h30 e partiu da Praça Sete, no coração da cidade, em sentido a Praça Raul Soares. Os manifestantes ocuparam parte das pistas da Avenida Amazonas, no sentido bairro.

Outro crime que movimento o ato, foi o assassinato de Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, no início do mês, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Informações dão conta que a criança foi morta por um tiro disparado por agentes de segurança.

O professor Gustavo Damião Cardoso é um dos organizadores da manifestação e destaca que a violência policial é um dos maiores problemas do Brasil. "Hoje as ações policiais são a maior causa de mortes violentas contra crianças e adolescentes nas periferias do país. Os casos recentes mostram que essas ações têm método e alvos bem definidos. Queremos a indenização das famílias atingidas pela violência policial, a suspensão de ações e operações do Estado em favelas, a desmilitarização das polícias no Brasil e o fim da "guerra às drogas", reivindica.





Ao longo da manifestação, Cardoso destaca a pluralidade de pautas e bandeiras do movimento negro. “Importante destacar que existem essas duas versões da luta antirracista, aquela atrelada à luta anticapitalista e aquela que é não é pautada pela luta contra o sistema. É importante mostrar que o movimento netro não é uma coisa só, que ele tem percepções diferentes, é multifacetado, e tem pautas internas a serem discutidas.”