Flaviane Orlando cantará "Simples carinho", "Escândalo" e "Compasso", de Ângela Ro Ro", show desta segunda Orlando Bento/divulgação

Será nesta segunda-feira (28/8), às 20h, no palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, a segunda edição do Sarau Especial 10 Anos. O projeto traz os cantores Lívia Itaborahy, interpretando hits de Simone; Flaviane Orlando, de Ângela Ro Ro; Cris Mulato, de Ed Motta; Mayra Manga, de Paulinho da Viola; e Coletivo Margem, de Flávio Renegado. A proposta é trazer artistas que já cantaram no Sarau para interpretar conhecidos nomes da MPB, que já passaram pelo palco do teatro também.

Lívia se apresentou em 2018, interpretando Ivan Lins e agora cantará três sucessos da baiana Simone. “Ela é grande. A voz dela é bonita até falando e trazer suas interpretações é uma alegria. Simone foi quem constituiu a base da minha formação como intérprete”, conta. No repertório, “Tô voltando”, “Começar de novo” e “Iolanda”.



Flaviane Orlando, que cantou Elza Soares em 2021, interpretará “Simples carinho”, “Escândalo” e “Compasso”, da cantora e compositora carioca Ângela Ro Ro. “Ângela é a rainha do blues no Brasil. Espero conseguir levar toda a força e presença da Ângela Ro Ro, assim como ela carrega em seus shows. Então, cantar e representar toda a sua poética nesse show e também toda a sua representatividade para a música brasileira, o que para mim é muito importante”, ressalta.

Ed Motta

O cantor e compositor Chris Mulato participou da primeira edição do Sarau em 2016, cantando Jorge Ben Jor. Agora, o artista interpretará canções do cantor, compositor e multi-instrumentista Ed Motta. “Cantar Ed Motta é importante, pois é um gênio da música, do suingue do ritmo”, acredita o artista. “Vou cantar três músicas dele que acredito serem seus maiores sucessos: 'Colombina', 'Fora da lei' e 'Manuel'”, acrescenta Cris.

O Coletivo Margem, que no Sarau de 2022 interpretou Djavan, cantará três músicas da obra do artista mineiro Flávio Renegado. Segundo o trio, Flávio se parece com eles, pois é de Belo Horizonte e é um artista da margem e que transita pelo rap, pop e samba.

Maíra Manga foi selecionada em 2018, com a proposta de interpretar músicas do cantor e compositor mineiro Sérgio Santos. Para ela, cantar Paulinho da Viola é uma honra, pois o considera um dos maiores nomes da música brasileira.

“SARAU ESPECIAL 10 ANOS”

Neste segunda-feira (28/8), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) à venda na bilheteria e no site eventim.com.br.