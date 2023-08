677

Sidney Magal levantou o público com sucessos como "Meu sangue ferve por você" e "Sandra Rosa Madalena" FENAC/DIVULGAÇÃO







Nepomuceno, no Sul de Minas, foi palco da penúltima etapa classificatória do 53º Festival Nacional da Canção – Fenac, no último fim de semana (25 e 26/8). Durante dois dias, milhares de pessoas estiveram na Praça da Matriz para acompanhar de perto as 20 músicas concorrentes. Artistas de vários estados brasileiros estiveram no palco, numa grande celebração da música popular. Das 20 canções apresentadas em Nepomuceno, cinco foram classificadas para as semifinais que serão realizadas em 7 e 8 de setembro, em Boa Esperança, também no Sul do estado.