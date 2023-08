677

Ariana Grande, Miley e Selena Reprodução / Redes Sociais

A sexta-feira (25/8), foi cheia de surpresas para os fãs de pop internacional. As divas Ariana Grande, Miley Cyrus e Selena Gomez, lançaram músicas no mesmo dia e na mesma hora, com direito a videoclipe inéditos que levaram a web à loucura. Exatamente à 1h da manhã de hoje.





Apesar do sonho de uma colaboração das três artistas, as músicas foram lançadas separadamente, marcando a esperança da volta de cada uma ao cenário musical.





Yours Truly, edição deluxe - Ariana Grande









“Feliz aniversário de dez anos para um projeto que mudou minha vida. Obrigado do fundo do meu coração por me ouvir e por crescer comigo a cada passo do caminho. Te amo sempre. :)” Postou nas redes sociais ao divulgar o lançamento.

UMA MULHER DE 30 ANOS COLOCOU UMA MULTIDÃO DE PESSOAS PARA CHORAR NESSA NOITE IGREJA!!! O NOME DELA É ARIANA GRANDE! pic.twitter.com/7KTKRYqvUb %u2014 oliver · yt deluxe (@oliverstuffs) August 25, 2023





Used To Be Young - Miley Cyrus





Em Used to Be Young - Costumava Ser Jovem, Miley parece deixar toda a ‘loucura’ de lado e em um clipe emocionante. “Sei que eu costumava ser louca, Sei que costumava ser divertida, Você diz que eu era rebelde, Eu digo que era jovem”, canta Miley no clipe, vestindo uma camisa com o Mickey estampado, em referência aparente ao seu tempo como estrela de Hannah Montana, da Disney.





“Esta música é sobre honrar quem fomos, amar quem somos e celebrar quem nos tornaremos. Sinto-me orgulhoso ao refletir sobre o meu passado e alegre ao pensar no futuro.” Escreveu a Miley.

entregou tudo em menos de 4min!! te amo miley https://t.co/O9Nc4TNnyM %u2014 do baldim (@gemenesess) August 25, 2023

Solteira em Breve - Selena Gomez





A mãe ta on! Em Single Soon - Solteira em breve - Selena fala sobre curtir a liberdade com as amigas na solteirice. Em um clipe divertido a diva mostra beleza e atuação, como de costume.





“Vocês têm pedido por uma música nova há um tempo. Já que eu ainda não acabei o ‘SG3’, eu quis lançar uma música divertida que escrevi há um tempo e que é perfeita para o fim do verão” Escreveu nas redes sociais ao anunciar o single. Fãs esperam que esse seja a marca para uma nova era da artista.