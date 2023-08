677

Morreu neste sábado (19/8) o ator americano Ron Cephas Jones, conhecido por atuar na série "This is Us", aos 66 anos.





A informação foi confirmada por um agente de Jones à revista People. Segundo o comunicado, o ator morreu por causa de um problema pulmonar de longa data. Em entrevista ao The New York Times em 2021, ele afirmou que enfrentou a doença no privado e que recebeu transplante de pulmão em 2020.



"Durante o curso de sua carreira, sua calorosidade, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer pessoa que teve a boa fortuna de conhecê-lo", informou a nota.



Jones interpretou William Hill, o pai biológico de Rendall Pearson (Sterling K. Brown), na aclamada "This is Us". Por esse papel, ele foi indicado a quatro prêmios Emmy, dos quais ganhou dois, em 2018 e 2020.



O artista iniciou a carreira em Nova York, em um clube de artistas chamado Nuyorican Poets Cafe e sempre teve amor pelos palcos. Recentemente Jones foi indicado ao Tony, a maior premiação de teatro dos Estados Unidos, e também ganhou o prêmio Drama Desk pelo seu papel em Clyde's na Broadway.



Jones deixa uma filha, a também atriz Jasmine Cephas Jones.