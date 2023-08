SIGA NO

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A conjunção de Mercúrio, seu regente, com Lua e Marte traz motivações pessoais e intensas para o dia de hoje. Sua mente, emoções e ação se unem, lhe pedindo que escute mais todas estas facetas de si mesmo e aja de acordo. Analise com razão suas emoções, mas também aja, transforme e não se contente com a estagnação. Momento para se movimentar.

Emoções com senso crítico

A Lua em Virgem nos traz um senso crítico e de aterramento para se lidar com as emoções. A conjunção a Mercúrio potencializa ainda mais essa capacidade de analisar o campo subjetivo com mais praticidade e intelecto. Já a conjunção a Marte nos impele a agir mais tanto nas questões subjetivas quanto nas práticas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta