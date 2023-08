SIGA NO

Horóscopo do dia (18/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções com senso crítico

A Lua em Virgem nos traz um senso crítico e de aterramento para se lidar com as emoções. A conjunção a Mercúrio potencializa ainda mais essa capacidade de analisar o campo subjetivo com mais praticidade e intelecto. Já a conjunção a Marte nos impele a agir mais tanto nas questões subjetivas quanto nas práticas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções estão mais pragmáticas e voltadas para o cumprimento de tarefas, rotinas, trabalho e atividades físicas. Tudo isso feito com muito senso prático, razão e diligência. Marte, seu regente, aumenta ainda mais sua força para agir, reparar erros, trabalhar e se sentir útil através de suas capacidades. Excelente para atividades físicas e resolução de demandas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão bem mais autocentradas, analíticas e assertivas. Você deve buscar hoje um senso de aprimoramento de suas criações, na relação com os filhos, exercício do poder pessoal, romances, jogos e afins. Busque refinamento de si mesmo e de suas atitudes, analisando o que motiva certas reatividades ou posicionamentos na vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções são bastante mobilizadas hoje. Deve buscar, porém, mais pragmatismo, análise e senso crítico para lidar com as questões subjetivas. Questões familiares e de ordem pessoal também são mobilizadas, mas também deve encontrar um senso de individualidade no processo. Bom momento para se “colocar a casa em ordem” – dentro e fora de si.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, transita pelo seu setor mental e lhe facilita o raciocinar, entender e comunicar as emoções, mas tudo isso dentro de um senso crítico, analítico e objetivo. Bom para se trocar ideias e ventilar algumas emoções de forma organizada. Seu ímpeto comunicativo será intenso, mas saiba refinar para que a subjetividade não interfira demais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções se voltam agora para as questões mais práticas da vida. Está num momento ideal para um olhar mais crítico quanto às suas posses, valores e autocuidado. Busque analisar se não há apegos excessivos ou então desleixo. Excelente para se fazer uma faxina, reciclar, doar e resignificar o que realmente importa. Refinamento do que tem real valor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Mercúrio, seu regente, com Lua e Marte traz motivações pessoais e intensas para o dia de hoje. Sua mente, emoções e ação se unem, lhe pedindo que escute mais todas estas facetas de si mesmo e aja de acordo. Analise com razão suas emoções, mas também aja, transforme e não se contente com a estagnação. Momento para se movimentar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções subconscientes são bem mobilizadas hoje. Certos apegos e carências devem ser analisados com senso crítico e objetivo e deve tomar atitude e agir para transformar o que for necessário. Excelente dia para estudos sobre psicologia, espiritualidade e entendimento de questões subjacentes. Se permita a transformação emocional deste dia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão voltadas para o coletivo e a melhor forma de servir e ser útil neste sentido. Comunicar e agir sobre tais emoções, mas junto de um realismo, será muito benéfico. Também o pertencimento a grupos se faz alto, mas carece de se aliar a um respeito à própria individualidade. Busque ser apoio para seus amigos e também para os necessitados.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão voltadas para a carreira, ambições e possibilidades no mudo material. Há um forte senso analítico que lhe permite entender questões subjetivas e emocionais ligadas a este tema. Também um forte ímpeto de ação se faz presente. A relação com figuras de autoridade e/ou com a figura materna carecem ser destrinchadas, buscando maior diferenciação e individuação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções estão um tanto mais expansivas, selvagens e futuristas, mas não deve perder o senso crítico no processo. Momento importante para se analisar melhor planos futuros, crenças e objetivos. Seu senso de aventura e risco ganha um ímpeto maior, mas também está alinhado a um forte senso intelectual que equilibra todo o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções passam hoje por uma intensa reciclagem e transformação. Alguns apegos e emoções tóxicas devem ser transformados , mas junto de um senso crítico e de entendimento intelectual. Questões afetivas, sexuais, traumas, perdas, partilhas e afins são resignificados e este é um excelente momento para se curar de velhas feridas de forma muito realista.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções se voltam bastante para as parcerias, o público, vida social e/ou casamento. A forma como lida com as emoções nestes contextos está sendo transformada e resignificada. Certos apegos, crenças ou limitações na forma como enxerga os outros são transformadas com senso crítico, razão, assertividade e realismo. Reformule como abordar o outro.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta