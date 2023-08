677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz a consciência de seu poder e criatividade, mas também aspectos que foram negados ou suprimidos neste sentido. Pode não ter se dado a oportunidade de se expressar verdadeiramente ou com mais alegria, ou pode não ter vivido romances e aventuras ou se expressado na criatividade ou com filhos. Seja como for, use o dia de hoje para se reconectar com aquilo que lhe faz brilhar e ser a pessoa única e especial que é.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Resgatando o poder

Ocorre hoje uma conjunção do Sol com Lilith em Leão. Estamos mais conscientes daquilo que foi negado em termos de individualidade, poder pessoal, criatividade e espaço próprio. Todavia, quando bem integrado, este aspecto nos motiva a usar nosso potencial negado como forma de multiplicação deste potencial criativo. Consciência também da sexualidade e poder de atração. Dia propício para resgatar o poder de sua unicidade e criatividade.

Horóscopo do dia (17/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta