Horóscopo do dia (17/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Resgatando o poder

Ocorre hoje uma conjunção do Sol com Lilith em Leão. Estamos mais conscientes daquilo que foi negado em termos de individualidade, poder pessoal, criatividade e espaço próprio. Todavia, quando bem integrado, este aspecto nos motiva a usar nosso potencial negado como forma de multiplicação deste potencial criativo. Consciência também da sexualidade e poder de atração. Dia propício para resgatar o poder de sua unicidade e criatividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz a consciência de seu poder e criatividade, mas também aspectos que foram negados ou suprimidos neste sentido. Pode não ter se dado a oportunidade de se expressar verdadeiramente ou com mais alegria, ou pode não ter vivido romances e aventuras ou se expressado na criatividade ou com filhos. Seja como for, use o dia de hoje para se reconectar com aquilo que lhe faz brilhar e ser a pessoa única e especial que é.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz a consciência de questões emocionais, pessoais e/ou familiares, mas que podem ter frustrado seu senso de individualidade e espaço. Crenças ou posicionamentos familiares podem ter lhe inibido seu brilho único e agora deve se libertar. Também situações emocionais ou passadas pedem consciência e libertação. Resgate o poder da sua sensibilidade para se fortalecer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz a consciência de suas ideias, campo mental e social. Muitas coisas não ditas podem lhe permear a mente e pode ser um momento bom para se comunicar com autenticidade, mas também consciência. Uma diferenciação em relação aos irmãos, parentes ou vizinhos pode se fazer necessária. Também pode ter muita clareza quanto a padrões de ideias que devem ser mudados. Resgate seu verdadeiro poder mental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a consciência de todo seu potencial no mundo material, finanças, talentos e abundância, mas Também possíveis frustrações nestes setores. Reconheça estas dores, sabendo que tem o papel de nutrir seu senso de valor pessoal, prosperidade e amor próprio. Resgate o senso de se valorizar de forma criativa e única, se priorizando e se dando o devido amor e cuidados.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Lilith no seu signo (solar ou ascendente). Este é um momento muito importante para olhar a si mesmo com honestidade e se empoderar. Frustrações por não ter sido fiel a si mesmo ou não ter assumido poder ou brilho quando deveria podem ter de ser encaradas. Mas lembre-se que isso se tornará um força e agora poderá recomeçar muito mais consciente de si mesmo, suas questões emocionais, afetivas, sexuais e de expressão pessoal. Fortíssimo magnetismo pessoal em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz a consciência de questões emocionais, psicológicas, subconscientes e espirituais com intensidade, mas também possíveis pontos de frustração nestes contextos. Busque agora ser muitíssimo honesto para consigo mesmo. Negar as emoções não lhe trará resultados, deve abarcar os desafios, a vulnerabilidade e resgatar o poder de amar, fluir e permitir os processos psíquicos. Resgate de questões emocionais e passadas importantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz a consciência de sua participação no coletivo, amizades, grupos, online e em causas maiores, mas também possíveis frustrações nestes setores. Você tem o desafio de ser alguém muito autêntico nestes contextos, usando de seu brilho para beneficiar a muitos. Mas deve restaurar mais seu posicionamento e audácia perante os outros. Resgate de formas únicas e poderosas de auxiliar a muitas pessoas e a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz a consciência de suas questões profissionais, de estruturação, com autoridades e no direcionamento da vida adulta. Tudo isso lhe empodera e deve ser feito com criatividade e alegria. Todavia, podem haver frustrações e negações nestes quesitos. Busque olhar honestamente para si mesmo e onde negou amadurecer ou assumir responsabilidade. Este forte magnetismo lhe permite impulsionar seus propósitos no mundo e resgatar seu poder de concretizar na vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a consciência de seus princípios, fé, crenças, possibilidades expansivas, viagens internacionais, estudos superiores e afins. Todavia, pode haver frustrações ou coisas não vividas. Este pode ser um importante ponto de impulso rumo ao desconhecido, aventura e mais liberdade, algo que naturalmente lhe faz brilhar. Encare seus objetivos futuros com muita coragem e audácia, ousando viver e planejar aquilo que merece ser vivido.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz a consciência de questões emocionais profundas, mas também de possíveis aspectos frustrados ou negados. Questões ligadas à sexualidade, afetividade, paixões, bens conjuntos, heranças, morte e renascimento são mobilizadas e você deve ter muita coragem e consciência para abraçar estas sombras e fazer as pazes consigo. Maior consciência de como viver a sexualidade sendo fiel a si mesmo. Resgate do magnetismo e força emocionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a consciência de questões de relacionamento, parcerias, vida social e/ou questões judiciais, mas também frustrações ligadas a tais setores. Pode ter colocado o outro como centro de sua vida e isso lhe causar agora frustrações, ou então não se permitiu o devido contato criativo com os outros. Seja como for, deve resgatar agora um senso de autenticidade nas relações humanas e saber que deve buscar mais espontaneidade junto ao outro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz a consciência da vida material e seu funcionamento. Rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde são mobilizados, mas também possíveis frustrações nestes setores. Negar a vida material e suas necessidades não é a solução. Busque integrar os aspectos materiais em sua vida com coragem, criatividade e audácia. Reconexão com o corpo físico, sexualidade, necessidades alimentares, criatividade no trabalho e uma forma única de se lidar com o tempo presente.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta