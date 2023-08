677

Daniel Camargos e Dom Phillips em cena do filme 'Relatos de um correspondente na guerra da Amazônia' Repórter Brasil/divulgação

O documentário “Relatos de um correspondente na guerra da Amazônia” será exibido pela primeira vez em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (10/8), às 19h30, no Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais.

O filme aborda a complexidade da cobertura jornalística na Amazônia e homenageia o repórter inglês Dom Phillips, assassinado em 5 de junho do ano passado. Traz cenas do jornalista mineiro Daniel Camargos, amigo de Dom, cobrindo as buscas após o desaparecimento do colega.

Realização da organização não governamental Repórter Brasil, o documentário foi produzido por Ana Aranha em parceria com Daniel Camargos.

“Reunimos o que documentamos sobre nossas viagens pela Amazônia e fizemos reflexões sobre o papel do jornalismo após o assassinato do Dom. Acima de tudo, é uma homenagem à memória e ao legado dele”, explica Camargos.

Juntos no 'Dia do Fogo'



Daniel e Dom se conheceram no município paraense de São Félix do Xingu, em 2019, enquanto investigavam operação ilegal envolvendo gado. No mesmo ano, cobriram o episódio conhecido como “Dia do Fogo”, em que fazendeiros e empresários da região de Novo Progresso, no Pará, reuniram-se para queimar áreas da floresta amazônica.

“A gente viajava, escrevia as matérias e apurava juntos. Ele escrevia em inglês para o jornal The Guardian, eu escrevia em português para a Repórter Brasil. Ficamos semanas juntos e com isso surgiu a amizade. Estávamos sempre em contato”, conta Daniel.

A notícia do desaparecimento de Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira chocou o Brasil, obrigando o governo a mobilizar forças especiais para encontrá-los. Depois de 11 dias de buscas, suspeitos confessaram o crime e a Polícia Federal localizou os corpos da dupla, vítima de emboscada no Vale do Javari, no Amazonas.

A PF indiciou Rubem Villar, o “Colômbia”, como o mandante do crime. Ele é investigado também por pesca ilegal e tráfico de drogas.

Daniel Camargos, que lidou com o próprio luto durante a cobertura do caso, afirma que produzir o documentário foi essencial para “encontrar o sentido de ser repórter”.

“O Brasil inteiro vira as costas para a Amazônia. Há poucas coberturas sobre o que se passa por lá, por isso creio que o papel do jornalista é mostrar quais são os abusos e crimes, nomear os responsáveis por eles e também mostrar quais empresas atendem a esses interesses ilegais. Sempre temos de tomar muito cuidado para não expor as vítimas dessa situação”, comenta.

“Relatos de um correspondente na guerra da Amazônia” estreou em 22 de julho, em São Paulo. Além da sessão de hoje no Sindicato dos Jornalistas, o filme será exibido em 22 de setembro, gratuitamente, no Cine Santa Tereza, em BH.

“RELATOS DE UM CORRESPONDENTE NA GUERRA DA AMAZÔNIA”

Documentário de Daniel Camargos. Produção: Ana Aranha. Realização: Repórter Brasil. Estreia nesta quinta-feira (10/8), às 19h30, no Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro). Entrada franca. Informações: (31) 3224-5011

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria