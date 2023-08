677

Karol Conká vem a BH para se apresentar durante a batalha de Lip Sync, disputada por oito drags, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes Jonathan Wolpert/DIVULGAÇÃO

Karol Conká abre a edição de agosto do Festival Já Raiou a Liberdade – Os Sons do Brasil, nesta quinta-feira (10/8), no Palácio das Artes, e segue com programação gratuita até 22 de agosto. Hamilton de Holanda, Zé Ibarra e Badi Assad também estão confirmados entre os artistas do evento, que tem apresentações em Belo Horizonte e em Ouro Preto.









“Gosto muito de assistir às batalhas para me inspirar, por isso, aceitei o convite na hora”, afirma. A rapper preparou show especial para a noite, que será apresentado entre os intervalos da competição. “Vai ficar uma coisa bem dinâmica. Esse show em especial foi pensado mais no coletivo, porque é não é um show comum, é uma coisa inédita mesmo. Escolhi o repertório de acordo com o clima da festa e das pessoas que estarão lá. Tenho certeza que vai ser muito animado”, revela Conká, que fará show solo em Ouro Preto, na sexta (11/8).





Diversidade





Além do rap de Karol Conká, maracatu, cirandas, MPB, jazz, funk, rock, reggae e blues ditam o ritmo do festival em BH e na cidade mineira. Em Ouro Preto, Déa Trancoso e Badi Assad fazem a abertura do festival, também nesta quinta-feira (10/8), no Museu Boulieu, em um show que celebra a amizade e a parceria musical entre as duas.





Junção de meteoros





No repertório, estão a primeira faixa que lançaram juntas, em 2011, “Meu colo, tua casa”, que faz parte do disco “Serendipity”, de Déa Trancoso, e releitura de “Ponta da areia”, de Milton Nascimento.





“Adoro a Déa e fazer isso com ela vai ser bem divertido. Nós nunca fizemos show juntas...então, vai ser bem prazeroso, ela é uma pessoa incrível e temos uma sinergia muito grande. Também estou muito animada em voltar para BH e ir para Ouro Preto, é uma junção de meteoros”, comemora Badi Assad.



Zé Ibarra faz show solo neste sábado; no dia 22/8, ele se apresenta com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, no encerramento do festival FCS/DIVULGAÇÃO



Atrações





Também no sábado, o Teatro João Ceschiatti recebe o músico pernambucano Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, num mergulho nos ritmos regionais, da ciranda ao maracatu. A programação do dia termina no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, no encontro entre as raízes da MPB com Hamilton de Holanda e o sanfoneiro e cantor Mestrinho.





Encontros inusitados





Fernanda Bento, idealizadora e coordenadora geral do festival, conta que a ideia é valorizar a música brasileira, promovendo encontros e trocas entre artistas e público. “O festival é isso, realizar encontros através da música. Como estamos falando da produção do país inteiro, nossa curadoria vai em busca de artistas que abranjam nosso território como um todo.”





Fernanda contou também com a ajuda do musicólogo Chiquinho de Assis na curadoria do evento. Juntos, eles idealizaram encontros inusitados como o de Hamilton de Holanda e Mestrinho, e o da Sinfônica com Cobra Coral e Zé Ibarra.





PROGRAMAÇÃO





BELO HORIZONTE

» Palácio das Artes: Os ingressos para os dias 10, 11 e 12/8 estarão disponíveis na bilheteria do teatro a partir desta quinta, às 12h. Para o dia 22, a retirada ocorrerá duas horas antes do evento. No MM Gerdau não é necessário retirar ingressos.

• 10/8 (quinta-feira)

20h – Batalha Drag de Lip Sync, com participação especial de Karol Conká (Grande Teatro Cemig Palácio das Artes)

• 11/8 (sexta-feira)

20h – Déa Trancoso e Badi Assad (Teatro João Ceschiatti)

• 12/8 (sábado)

15h – Zé Ibarra (MMGerdau – Museu das Minas e do Metal)

18h – Nomade Orquestra convida Kaê Guajajara (Grande Teatro Cemig Palácio das Artes)

19h30 – Siba (Teatro João Ceschiatti)

21h – Hamilton de Holanda & Mestrinho (Grande Teatro Cemig Palácio das Artes)

. 22/08 (terça-feira)

20h30 – Sinfônica Pop convida Cobra Coral e Zé Ibarra (Grande Teatro Cemig Palácio das Artes)





OURO PRETO

» Museu Boulieu: entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho na bilheteria do museu





• 10/8 (quinta-feira)

20h – Déa Trancoso e Badi Assad

• 11/8 (sexta-feira)

19h – Hamilton de Holanda & Mestrinho

21h – Nomade Orquestra convida

Kaê Guajajara

23h – Karol Conká

• 12/8 (sábado)

20h – Glaw Nader

22h – Babadan Banda de Rua

• 13/8 (domingo)

11h – Grupo Curupaco e Zelúdico

18h – Marcos Frederico Trio

20h – Siba





FESTIVAL “JÁ RAIOU A LIBERDADE – OS SONS DO BRASIL”

Desta quinta (10/8) a 22 de agosto em Belo Horizonte, e de 10 a 13/8 em Ouro Preto. Programação completa em www.sonsdobrasil.com.br. Entrada gratuita.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Karol conta que a relação com a arte drag queen vem desde a infância, quando ela foi apresentada às montações e às performances drags por uma vizinha, aos 10 anos de idade. “Durante a minha carreira, sempre estive nesses lugares e sempre me sentindo pertencente. Por isso, fico feliz quando a comunidade drag queen me reconhece como uma potência artística, me sinto em casa. Não consigo ver a minha musicalidade e os meus shows sem a arte drag junto.”No dia seguinte, sexta-feira (11/8), as artistas se apresentam no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes. A mineira e a paulista cultivam uma relação de amizade de longa data e a apresentação terá momentos solo, com canções autorais de cada uma, e em conjunto, no qual dividem o palco.Zé Ibarra, da banda Bala Desejo, também é destaque na programação de agosto. O cantor abre a agenda de sábado (12/8), na capital, levando seus arranjos para o MM Gerdau. A programação continua no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes com o encontro entre Kaê Guajajara, artista e ativista pelos direitos dos povos originários e a big band Nomade Orquestra.A programação em Belo Horizonte se encerra na terça-feira (22/8), com a série Sinfônica Pop, em que artistas da MPB são convidados pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Desta vez, o grupo mineiro Cobra Coral, com Kadu Vianna, Mariana Nunes e Pedro Morais, além de Zé Ibarra, se reúnem no palco.