U2 Cover Brasil, com 22 anos de estrada, promete tocar canções da banda irlandesa que marcaram época Guilherme Leite/divulgação

Fãs do U2 podem matar a saudade da banda irlandesa neste sábado (5/8), a partir das 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). O espetáculo “U2 audiovisual experience” retorna à capital mineira com novidades em sua segunda edição, com novo repertório e projeções visuais de músicas icônicas da banda comandada por Bono.