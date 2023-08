Diogo Dias, o Palhaço Alegria, diz que o Parque Municipal é um palco e tanto para a Cia. Circunstância Lincoln Zarbietti/divulgação

Malabares, acrobacia, mágica e equilibrismo são atrações do espetáculo “Antes solo do que malacompanhado”, que estará em cartaz neste domingo (6/8), às 10h, no Parque Municipal. A Companhia Circunstância, trupe que comemora os seus 19 anos, promete divertir famílias e crianças com as brincadeiras do Palhaço Alegria.