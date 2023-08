Durante a transmissão do primeiro episódio da série ‘Xuxa: o documentário’, na TV Globo, na noite dessa segunda-feira (31/7), a empresária e ex-parceira da Rainha dos Baixinhos nos negócios, Marlene Mattos, fez uma publicação em seu perfil no Instagram em que os fãs interpretaram como indireta para a loira. No post, ela escreveu: "Deus é bom todo dia. Ele não te tira as coisas. Ele te livra delas".

Xuxa e Marlene trabalharam juntas por 19 anos. A empresária também era diretora dos programas da loira. Depois do rompimento, as duas passaram 19 anos sem se encontrar. Ao longo do tempo, Xuxa e Marlene trocaram acusações e haveria um relacionamento tóxico entre elas.

Marlene Mattos e Xuxa tiveram uma parceria de quase duas décadas Reprodução / TV Globo

No documentário, há um reencontro das ex-parceiras. O episódio deve estrear na próxima quinta-feira (3/10). Trechos das cenas foram exibidos no ‘Fantástico’. “Eu acertei muito mais que eu errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você diz que você foi uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, disse Marlene em um momento.

O post de Marlene atraiu tanto seus fãs quanto os da Xuxa, que defenderam as mulheres nos comentários. “Mandou bem. Exatamente isso. Ele não te tirou a Xuxa, ele te livrou dela. Uma mulher muito mimizenta, ingesta e amargurada”, elogiou uma seguidora da empresária.

“Assim querida, força, foco e fé”, desejou outra, “É verdade Deus tem sempre o melhor”, diz outra mensagem para Marlene.

Além dos comentários, chamando Xuxa de ingrata, os seguidores da empresária também dizem desejar o direcionamento da ex-diretora. “Hoje, todos são o que são por causa da Marlene. Como gostaria que Deus colocasse uma Marlene Mattos na vida de minhas filhas. A ingratidão vem, mas a colheita também. Marlene, seja forte. Te admiro desde pequena, você fez um bom trabalho. Fique em paz e confie em Deus”, aconselhou um internauta.

Já os admiradores de Xuxa acusam Marlene de se aproveitar da apresentadora. Para eles, a Rainha dos Baixinhos que teve um livramento. “Deus livrou a Xuxa dela, queria era ser dona ao invés de empresária, que reflita sua maldade”, escreveu um perfil.

“Exatamente. A Xuxa se livrou de você”, respondeu outro. “Você não acha que você se livrou tarde? Livrou depois de ganhar muito com esse produto? Ah, faça- me favor”, debochou uma fã da loira.

Para muitas pessoas, não foi uma coincidência Marlene fazer a postagem durante a exibição do documentário. “Xuxa não pode aparecer que a Marlene Mattos vem com essas frases....só rindo”, criticou um baixinho.