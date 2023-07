677

Aproveitando o gancho: Cê sabia que a atriz Kristen Bell, famosa por papeis em filmes e séries como Verônica MARS, Gossip Girl e "A Vizinha da Mulher na Janela" já morou em BH?

O perfil BH é meu país deu o que falar após compartilhar uma curiosidade com seus seguidores: que a atriz Kristen Bell já morou em Belo Horizonte. Antes de ser a estrela conhecida por ‘Veronica Mars’, ‘The good place’ e ‘Gossip girl’, a americana realmente passou uma temporada por aqui, em 2000.

Bell tinha apenas 20 anos quando se inscreveu em um programa da Universidade de Nova York, onde cursava artes. Por meio dessa iniciativa, ela embarcou para passar três meses fazendo trabalho voluntário na capital mineira e em Fortaleza (CE).

Kristen Bell declarou diversas vezes que viveu momentos incríveis no Brasil e que sonha em voltar ao país VALERIE MACON / AFP

Por aqui, ela trabalhou em um orfanato, onde preparava refeições e brincava com as crianças. Já em Fortaleza, ela ajudava médicos e enfermeiros americanos que ofereciam tratamento gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Ceará, Bell viveu um momento marcante: “Uma vez eu estava em uma sala de operações e ajudei no parto de dois bebês. O hospital estava com falta de pessoal naquele dia, então falaram 'entra aqui e ajuda'. Foi incrível”, contou a protagonista de ‘The good place’ durante uma entrevista.

Kristen descreveu a passagem pelo Brasil como fundamental para seu crescimento. “Foi uma experiência que abriu meus olhos. Eu tinha 20 anos e estava vendo coisas que nunca tinha visto antes, coisas que não estão nas primeiras páginas de jornal nenhum nos Estados Unidos”, revelou.

Além disso, ela já disse também que aprendeu a falar português na época, mas que, com o tempo, esqueceu algumas coisas. Bell ainda disse que quer voltar ao Brasil e mantém contato com algumas pessoas que conviveu na época em que morou no país.