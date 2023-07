677

"De frente com Blogueirinha" ganhou as redes sociais e conquistou o público Reprodução/Instagram "Oi, meninas, tutupom? A entrevistada de hoje vem agitando as redes sociais com seu novo programa, no qual fica cara a cara com as maiores personalidades do país. Ela pergunta tudo o que o público quer saber, sem medo de incomodar. A gente está aqui com a Xanaína Horta, a Blogueirinha."

Se fosse entrevistada no próprio programa, o "De Frente com Blogueirinha", talvez essa fosse a introdução que receberia a personagem que vem fazendo se destacando na internet, onde viraliza semana após semana há cerca de 2 meses. Toda segunda-feira, às 20h, ela pauta as conversas nas redes sociais com suas tiradas irônicas e seu humor debochado ao conduzir bate-papos --meio de brincadeira, meio sérios-- com personalidades.

Em apenas dois meses, Blogueirinha conseguiu que Gkay contasse porque reverteu os procedimentos estéticos, que João Guilherme não citasse o próprio pai, Leonardo, como seu cantor preferido e que Mari Maria falasse mal da polêmica base de Virginia Fonseca, sua concorrente na produção de cosméticos. Os vídeos já somam mais de 7,2 milhões de visualizações só no YouTube, enquanto pequenos trechos das entrevistas chegam a alcançar 250 milhões de visualizações no TikTok.

Criada pelo ator Bruno Matos em 2016, Xanaína nasceu como uma sátira das blogueiras que dominaram a internet e hoje reinam as redes sociais como influenciadoras digitais. Com seu jeitinho particular, ela reproduz de forma cômica um compilado das características das colegas que adoram surfar nas tendências e se metem em tretas virtuais.

Então com a alcunha de Blogueirinha de Merda, Bruno começou a gravar vídeos para o YouTube, usando peruca de cabelos longos e maquiagem impecável, tal qual as blogueiras de moda e maquiagem que viviam seu auge no momento --Niina Secrets, Karen Bachini, Camila Coelho e outras que vieram antes das influencers de hoje.

Em um dos vídeos de maior sucesso, o "TAG: Minhas bolsas importadas", de 2018, Blogueirinha mostra uma série de sacolas de supermercado e de lojas, como se fossem as peças de grife exibidas pelas blogueiras. Já na versão de 2022 de "Tour pelas minhas bolsas de luxo", ela mostra bolsas "Chanel", que, na verdade, são réplicas sem nenhuma logomarca.

As frases repetidas nos vídeos, como "infelizmente você não encontra no Brasil", com referência aos produtos supostamente comprados no exterior, "tá focando?" e "oi, meninas, tutupom?" se tornaram seus bordões. É fácil vê-los repetidos na internet, mesmo que quem os usa não saiba de quem é a autoria.

Blogueirinha começou a furar a bolha em 2018, quando foi parar no canal pago Multishow. Em 2018, estreou no Difícil de Focar, programa em que mostrava os bastidores do Música Boa o Vivo, apresentado pela cantora Iza. Também participou como jurada da primeira temporada do Corrida das Blogueiras, reality show criado pelo canal Diva Depressão e produzido pela Dia Estúdio (o mesmo que atualmente é responsável pelo programa dela).

Mas nada se compara à repercussão que a personagem está tendo agora. O De Frente com Blogueirinha parece consolidar o humor particular das gerações Y e Z em sua sátira do extinto De Frente com Gabi, comandado por Marília Gabriela entre 1998 e 2015 no SBT.

As entrevistas são repletas de comentários quase ácidos, perguntas constrangedoras e momentos de tensão entre Blogueirinha e seus entrevistados. Mesmo assim, o programa se tornou uma vitrine importante para o trabalho de alguns artistas, que aceitam de bom grado o convite.

"A gente usa um pouco da nossa relação pessoal com essas pessoas", diz Bruno, que por trás das câmeras adota um tom de voz mais baixo e um semblante mais sério. "São pessoas de quem eu gosto e que gostam de mim."

Para ele, é fácil diferenciar os momentos em que está interpretando a personagem dos que está agindo como Bruno. O mesmo não acontece com a equipe do programa, que, assim como o público, chega a duvidar que os arranca-rabos com o convidado são reais. "Às vezes, o pessoal acha até que teve alguma discussão séria", diverte-se.

Ele diz que ainda não perdeu nenhum dos amigos para a piada. "Eu sei os assuntos que eu não posso tratar, porque a pessoa não vai gostar", afirma. "O que vem depois é lucro." Para Rafa Dias, diretor do programa, Blogueirinha é "a Tata Werneck da nova geração".

Criador da Dia TV, o canal de YouTube onde o De Frente é transmitido, ele comemora os resultados alcançados. "É o primeiro programa na internet, feito para internet, mas com qualidade de TV e com repercussão nas redes no nível de um programa de televisão".

Nada disso, no entanto, diminui o frio na barriga de ficar frente a frente com Blogueirinha. A equipe conta que muitos convidados ficam nervosos e, enquanto Bruno se maquia para entrar na personagem, até aconselha a reportagem a relaxar para aproveitar melhor o que vem a seguir. "Se prepara!", avisa o criador, antes de ficar impossível distingui-lo de sua criação.

Confira a entrevista do F5 com Blogueirinha.

Por que você não é mais "Blogueirinha de Merda"?

Porque eu queria ganhar dinheiro. A Anitta também tirou o "MC". Foi assim que fiquei famosa, mas tem uma hora que precisamos evoluir. Hoje eu não me vejo apresentando o "De Frente com Blogueirinha de Merda".

Você gosta de todos os destaques das suas entrevistas que circulam na internet?

Não. Nem todos os cortes são favoráveis a mim. Já fui agredida, né? Mas eu sei que é necessário. Para ser a primeira, é necessário passar por esse tipo de coisa.

Você considera que é a primeira a fazer um programa como esse?

A última que fazia era Marília Gabriela, mas ela saiu de cena. É melhor, porque quando chega alguém mais jovem, mais bonita, mais talentosa, com um investimento milionário, realmente é melhor sair de cena.

Como você escolhe seus entrevistados?

Geralmente, são pessoas sobre as quais eu quero saber algo. A equipe faz os convites, para não termos nenhum contato antes. Algumas gostam de mim. Outras, não. Faz parte do trabalho.

Vale a pena brigar com todo mundo? Levar copo de água na cara?

Eu não brigo com todo mundo, o problema é quando vem blogueira. Eu não gosto de briga. E meu psicológico? E minha saúde mental? As pessoas não pensam em mim. Tenho uma vida muito pop, elas esperam muito de mim.

A Blogueirinha pede desculpas?

Se eu estiver errada, eu peço desculpas. Faço uma carta aberta, se eu me sentir muito constrangida. Enquanto a carta aberta estiver na moda, farei assim.

Você tem medo de ser odiada?

Tenho, mas eu sei que sou. Porém, é um ódio que todos gostam. Às vezes, tem que ser, se não, ninguém fala sobre você. Isso está na ata da blogueira. A gente que é blogueira erra e muito, apesar de sermos exemplos para vocês, meninas e meninos.

Como funciona a relação entre as blogueiras?

De tempos em tempos, uma blogueira briga com a outra. Toda blogueira é assim. Começa sendo amiga, mas algo dá errado depois. É a história do mundo das blogueiras.

Qual foi a melhor entrevista?

A da Urias foi muito bem. Ela se colocou no lugar dela. Gostei muito do João Guilherme, também, apesar de ter tido um momento em que ele me deixou sem graça. Tinha uma tensão, uma química, eu não conseguia tirar os olhos.

Qual foi a pior entrevista?

Não gosto de falar que foi a pior, mas a da Mari Maria me deixou bastante desconfortável, sinceramente. Foi a primeira entrevista da qual eu saí sangrando. O Brasil inteiro me defendeu, dizendo que ela pegou pesado comigo. Eu estava com a coluna travada e ela se aproveitou disso para me agredir. Eu desmaiei quando acabou o programa. E ela pisou em mim. Tudo isso por conta de uma base.