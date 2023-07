SIGA NO

O elenco do filme se reuniu novamente para gravar a série LIONSGATE/DIVULGAÇÃO

Fenômenos da indústria cultural sem marketing massivo e grandes estrelas como chamariz são relativamente raros. Contudo, no ano de 1997, um grupo de homens, nem tão velhos nem tão jovens, nada bonitos, fortes ou sensuais, fizeram história como strippers.









A história era muito simples. Um grupo de trabalhadores desempregados de Sheffield, no Norte da Inglaterra, decide fazer striptease numa boate local para ganhar dinheiro. O diferencial era que eles mostravam tudo - daí o título original, "The full monty" (algo como o montante todo).









O impacto foi imediato. A história se tornou musical da Broadway, virou livro e teve uma versão nacional, "Os sem vergonhas", levada ao palcos em BH pela Cangaral Produções, da dupla Ílvio Amaral e Maurício Canguçu.

Elenco Vinte e seis anos mais tarde, o filme ganhou uma continuação em formato de série. Disponível no Star+ (que também traz no catálogo o longa original), "Ou tudo ou nada de novo" coloca nossos "heróis" mais uma vez tentando dar a volta por cima.





O elenco é exatamente o mesmo. Agora, como estamos tratando de homens sessentões, o papo de striptease ficou no passado, com uma rápida menção em um dos episódios.





O tempo não fez bem aos personagens. Gaz (Robert Carlyle) vive em um trailer, sem dinheiro, e já divorciado pela segunda vez. Seu filho, Nathan (Win Snape), é hoje policial e pai de um cadeirante. O sonho de Gaz é conseguir dinheiro para uma cadeira elétrica para o neto. O segundo casamento lhe rendeu mais uma filha, com quem pouco tem contato. Des (Talitha Wing, nova na trama) é uma jovem inteligente, porém à beira da delinquência.









Leia também: Barbie entra em crise com o próprio corpo e tem medo de morrer em "Barbie" Dave (Mark Addy) é zelador da escola onde sua mulher, Jean (Lesley Sharp), é a diretora. O casamento não anda nada bem. Mas quem tem problemas maiores é Horse (Paul Barber), que, vivendo com dificuldade de mobilidade, tenta desesperadamente recuperar os benefícios sociais.









Lomper (Steve Huison) se casou com Dennis (Paul Clayton, outra novidade do elenco), mas a cafeteria que eles administram tem que mudar de nome ou será cancelado. Big Baps (algo como grandes peitões) não cabe mais no mundo atual; é uma piada de mau gosto.





A série vai acompanhar, entre o drama e a comédia, a vida desses anti-heróis. Ainda que a história de origem tenha ficado conhecida por causa do striptease, na verdade "Ou tudo ou nada" sempre foi uma trama sobre pessoas comuns que têm que fazer coisas inusitadas para sobreviver.





Nesta atualização, a trama trafega por questões sociais caras em qualquer lugar, seja no Brasil ou na Inglaterra. Trata de bullying escolar, de relações homoafetivas (entre jovens e adultos), de deficiência, da solidão na velhice, de desigualdades sociais, de refugiados.





O interessante é que nada é forçado goela abaixo do telespectador. Este grupo de homens, com suas qualidades e defeitos, se vê obrigado a aprender a navegar no mundo de hoje.





E, mesmo diante dos pequenos dramas cotidianos, a série destaca situações hilárias - e algo bizarras, com destaque para um pombo de uma espécie raríssima que vale milhões e é contrabandeado por um dos personagens.





A vida é dura, "Ou tudo ou nada de novo" reforça esta ideia. Mas, com jogo de cintura, alguma sorte e muito bom humor, ela também traz momentos de leveza.

“OU TUDO OU NADA DE NOVO”

• Série em oito episódios, disponível no Star