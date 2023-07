677

Malvino Salvador interpreta um capitão do Grupo de Ações Táticas Especiais em "O negociador" Ariela Bueno/Divulgação

Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um policial que se afasta de suas funções após uma tragédia familiar. Um acidente de carro mata sua mulher. Ian, o filho do casal, passa a sofrer consequências do estresse pós-traumático, como dificuldades na fala e na relação com o pai.









O sequestro de uma mulher grávida e um apresentador de TV mantido em cativeiro são o tipo de casa que o capitão enfrenta, ao mesmo tempo em que tenta reequilibrar sua vida familiar .





“Foi emocionante para mim poder viver essa personagem, me envolvi muito mesmo nesse trabalho. Durante o período em que estávamos ensaiando e filmando, eu praticamente só pensava naquilo, fiquei completamente imerso na história. Foi muito interessante me colocar em situações que eu como ator nunca tinha vivenciado”, afirma Malvino. Também formado em contabilidade, o ator estava fora das telas desde 2019. Ele passou esses últimos anos dedicado à vida de empresário.





Livro A série se baseia no livro homônimo de Diógenes Lucca, ex-comandante do GATE e autor de um método de negociação resumido no slogan “hoje ninguém morre”. A técnica prevê uma aproximação desarmada dos sequestradores e longos períodos de conversa, com o objetivo de conquistar a confiança dos criminosos e entender suas motivações.





O método utilizado por Menck faz com que ele entre em conflito com a nova comandante de operações, major Chakur (Bárbara Reis). Pragmática e racional, a major não concorda com as ações do capitão, que prefere seguir a intuição, fugindo da cartilha de regras estabelecida pela corporação.





Ao longo dos episódios, Chakur e Menck vão negociar suas ações até chegar a um consenso que garanta o êxito da operação. A relação entre os dois passa a ser de concessões mútuas e busca do equilíbrio entre a razão e a emoção como fatores decisórios.





Bárbara Reis destaca a importância de sua personagem para desconstruir a imagem de que posições de alto escalão são ocupadas somente por homens. “Para mim é muito importante estar nessa personagem para poder dar voz e ser ferramenta de reconhecimento de tantas mulheres que assumem essas posições”, afirma.





Dividido entre a rotina estressante do trabalho e o cuidado com o filho, de quem não consegue se aproximar, o capitão vê um novo problema surgir em sua vida: ele passa a ser considerado suspeito da morte da esposa. Questões mal esclarecidas sobre o dia em que uma pane no sistema elétrico do carro teria causado a morte dela colocam o herói do batalhão na mira das investigações.





É nessa hora que o negociador vai precisar de ajuda para administrar os próprios conflitos.





“O NEGOCIADOR”

• Série com oito episódios. Estreia nesta sexta (21/7), no Prime Video.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes