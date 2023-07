677

A mineira Maria Gonçalves escreveu o romance 'Um defeito de cor', cuja edição de luxo foi lançada recentemente pela Record Leo Pinheiro/divugação

Ana Maria Gonçalves, autora do premiado livro “Um defeito de cor”, é a entrevistada desta segunda-feira (17/7) no “Roda viva”, exibido às 22h, na TV Cultura, com retransmissão pela Rede Minas.

O romance da autora mineira, referência na abordagem do racismo no Brasil, acaba de ganhar edição de luxo pela Record, com ilustrações da artista plástica Rosana Paulino e um conto inédito.

Durante o programa comandado por Vera Magalhães, a artista e arte-educadora Nazura, de 22 anos, fará ilustrações ao vivo. O trabalho dela se volta para a perspectiva afrofuturista.

A bancada de entrevistadores vai reunir a jornalista e escritora Adriana Ferreira Silva; Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do Laboratório Arq. Futuro de Cidades do Insper e editor da BEI; Rosane Borges, jornalista e professora; Pedro Cesarino, antropólogo e escritor, professor do departamento de antropologia daUSP; e Paula Carvalho, editora do podcast 451MHz.