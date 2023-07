Sam Smith causa polêmica ao simular sexo com dançarino em festival; veja

677

Sam Smith tem um ato no show sobre 'sexo' (foto: Paul Bergen / ANP / AFP) O cantor britânico Sam Smith causou uma polêmica no último fim de semana por sua apresentação no Mad Cool Festival, em Madrid, na Espanha. Durante a performance do hit “Unholy”, o artista aparece em uma simulação de sexo com o dançarino. O que intrigou alguns internautas é que o evento tem entrada permitida para menores de 16 anos, desde que acompanhados dos pais.









No momento que Sam canta o hit “Unholy”, que ganhou o Grammy de melhor performance pop de um duo ou grupo , o artista simula uma cena de sexo com seu dançarino, além de exibir o bumbum com um look transparente. Confira:





Sam Smith simulou sexo com dançarino em show na Espanha.



O festival era liberado para crianças, desde que estivessem com a presença dos pais.



pic.twitter.com/AyLdvoK6m8 %u2014 José Norberto Flesch (@jnflesch) July 11, 2023





Fãs do artista defendem que quem comparece ao show de Sam Smith tem total consciência sobre sua liberdade performática no palco. Confira as reações:





Os concertos do Sam Smith são mais sobre aceitação e empoderamento do que sobre sexo, mas vocês não estão prontos para esta conversa. %u2014 Marta (@ramospequen0s) July 10, 2023

a galera surtando por um vídeo do sam smith simulando sexo no show sendo que o show dele é baseado em atos e existe o ato %u201Csexo%u201D, inclusive, todo mundo sabe disso e mesmo assim lota arenas pra assistir pois artista faz assim e não se limita porra %u2014 pabllo na areia de salto (@arrombawes) July 11, 2023

Ai sinceramente, quem em Sã consciência vai levar uma criança para um show da atual era de Sam Smith, a bicha tá toda trabalhada no sexo https://t.co/aS9F4DZKdM %u2014 %uD83D%uDCABZEROBASE ONE - IN BLOOM %uD83D%uDCAB (@beingweird0) July 11, 2023

Não vamos mais perder tempo respondendo haters, mas é difícil ficar calados com gente falando bobagem de Sam Smith. Tanta gente problemática e criminosa na indústria da música, mas geral se faz de cego, agora basta um LGBTQIA+ se expressar livremente que começa a choradeira. %u2014 Sam Smith Brasil %u2693%uFE0F (@SSMITHBRASIL) July 11, 2023

Este espetáculo fetichista sexualizado de Sam 'Satan' Smith é apropriado para crianças? pic.twitter.com/q1hSTZV3cN %u2014 Xeixos (@Xeixos) July 10, 2023

Só queria que quem está a criticar o concerto do Sam Smith me tivesse dado o bilhete %uD83D%uDE2D %u2014 Diogo Navy (@diogonavyAD) July 10, 2023