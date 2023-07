Gosta da comida mineira? Confira filmes e documentários sobre o tema

677

Documentário "O quê do queijo", de Paulo Henrique Rocha, é destaque do especial gratuito disponível na EMCplay (foto: Rede Minas/divulgação )





A cozinha é patrimônio de Minas Gerais e não fica restrita apenas aos pratos. Ela também “tempera” a cultura e produções audiovisuais. O tema ganhou destaque na plataforma de streaming EMCplay, que disponibiliza gratuitamente, até 31 de julho, filmes, documentários, séries, programas e especiais que trazem as delícias do estado no roteiro. As produções viajam por cozinhas, apresentam matérias-primas e pratos tradicionais diversos, além das personalidades que comandam o fogão.





Quem comanda a cozinha também ganha destaque na tela. O filme “A dona do tacho”, de Marcelo Wanderley, presta homenagem a Nelsa Trombino. Referência da culinária mineira, ela esteve à frente do tradicional restaurante Xapuri, em BH, e morreu recentemente.





A tradição culinária mineira começou no interior e chegou à capital, que foi reconhecida pela Unesco no quesito gastronomia. O talento de BH no preparo e o prazer em saborear podem ser conferidos na série “Cidade criativa”. Destaque, também, para lugares tradicionais capital, como o Bar do Bolão. O local, que tem clientela famosa, é retratado no documentário “Música nu buteco”, que conta com a participação de cantores do Clube da Esquina, do Skank e da banda Sepultura.