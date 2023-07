Show do cantor Nattan na Expomontes é cancelado por causa de dengue

677

Nattan tem show em Montes Claros cancelado em cima da hora (foto: Redes sociais/divulgação)

O show do cantor Nattan, também conhecido como “Nattanzinho”, que seria realizado na 49ª Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes), na cidade do Norte de Minas, na noite desta sexta-feira (7/7), foi cancelado. Também foi suspensa a apresentação do artista marcada para este domingo (9/7) em Curvelo, na região Central do estado.

Um comunicado da assessoria do cantor, publicado em uma rede social dele, na tarde desta sexta-feira, informa que o motivo do cancelamento dos shows é que ele foi diagnosticado com quadro de dengue e encontra-se em recuperação.

“Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada. (...) Contamos com o já certo apoio e colaboração de todos vocês para o restabelecimento mais rápido dele”, completa.

Este é o segundo ano consecutivo que um show de Nattan marcado para a Expomontes, é cancelado “em cima da hora”. Na edição 2022, estava programada a apresentação do cantor, no mesmo dia de shows dos cantores Xand Avião (ex-Aviões do Forró) e Zé Vaqueiro. Mas a viagem foi cancelada na mesma data – o motivo teria sido problemas no avião.





Substituição

Natural do Ceará, Nattan, do ritmo do forró, foi um dos participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão do Huck”, da Rede Globo.

A Sociedade Rural de Montes Claros, organizadora da Expomontes – e que realiza as apresentações de artistas nacionais na feira em parceria com a empresa CIA Promoções, anunciou que, “como forma de manter a qualidade dos shows” do evento, nesta sexta-feira o cantor Nattan será substituído pela dupla Clayton e Romário.

Nascidos em Goiás, os irmãos Clayton e Romário consolidaram a carreira em Minas Gerais.

Ainda na noite desta sexta-feira, a Expomontes contará com show da cantora cearense Mari Fernandez, que já programado.



No comunicado divulgado pela assessoria dos shows da Expomontes, é informado que, mesmo com o cancelamento da apresentação do cantor Nattan, as pessoas que optarem pelo reembolso do valor do ingresso adquirido antecipadamente deverão procurar a sede da empresa CIA Promoções, no Montes Claros Shopping Center, até o dia 31 de julho.