SBT lamenta morte de Zé Celso

Zé Celso lutava para a construção de um parque público no terreno ao redor do Teatro Oficina; Silvio queria que o local fosse um condomínio residencial (foto: Cristina Horta/EM/D.A.Press)



A emissora de Silvio Santos lamentou a morte do diretor teatral Zé Celso, nesta quinta-feira (6/7). Ele e o apresentador travaram por anos uma batalha pela disputa do terreno ao redor do Teatro Oficina, local fundado pelo dramaturgo.





O artista lutava para que fosse construído no local o parque público do rio Bexiga; o dono do SBT, por meio de uma de suas empresas, a Residencial Bela Vista, desejava construir ali um conjunto residencial de três torres de 100 metros cada uma. Silvio Santos é o proprietário do terreno.