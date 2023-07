Lula lamenta a morte de Zé Celso: 'Sempre defendeu a democracia'

677

Lula lamentou a morte de Zé Celso (foto: CARL DE SOUZA / Sergio LIMA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do dramaturgo Zé Celso, nesta quinta-feira (6/7). O artista não resistiu a uma internação após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento em São Paulo.

O presidente exaltou a importância de Zé Celso para as artes brasileiras. "José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro".

Lula também destacou o papel do artista na defesa pela democracia. Zé Celso foi uma figura relevante na luta contra a ditadura militar.

"Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas", disse o petista.

O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do... — Lula (@LulaOficial) July 6, 2023

Morte de Zé Celso

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas depois de ter tido 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico.

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina —também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel—, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.