Famosos lamentam morte de Zé Celso

Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6/7), aos 86 anos (foto: Giselle Juliao/Divulgacao)

Morreu aos 86 anos o diretor teatral Zé Celso, nesta quinta-feira (6/7). Ele estava internado desde a última terça-feira (4/7), quando um incêndio tomou conta de seu apartamento em São Paulo.

Nas redes sociais, famosos e amigos lamentaram a partida do dramaturgo. José de Abreu: "Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora."

Britto Jr.: "Morre em São Paulo Zé Celso Martinez, um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Foi o epílogo de uma tragédia!"

Laerte Coutinho: "Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte."

Flávia Oliveira: " Zé Celso Martinez Corrêa morre em São Paulo."

Fernando Haddad: "Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre a morte do diretor teatral: "O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro".

"Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas. Deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional. Meus sentimentos aos seus familiares, alunos e admiradores. A trajetória de José Celso Martinez marcou a história das artes no Brasil e não será esquecida", completou.

Guilherme Boulos:" Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!"