'O auto da Compadecida 2': Taís Araujo será Nossa Senhora

Tenho novidades e estava doida pra contar pra vocês! Sim, eu faço parte do retorno encantado do filme O Auto da Compadecida 2!%u2728Feliz, honrada e ansiosa pra me juntar a essa trupe!!! %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25

Nos vemos no cinema em 2024! %uD83C%uDFAC #AutoDaCompadecida2 #Cinema pic.twitter.com/7YhUeJS2ak %u2014 Taís Araujo (@taisdeverdade) July 3, 2023

A atriz Fernanda Montenegro não poderá interpretar Nossa Senhora em ‘O auto da Compadecida 2’ por causa da incompatibilidade entre a agenda da artista e o cronograma de gravação do longa. Por isso, foi preciso achar outro nome para dar vida à personagem na continuação do clássico do cinema nacional. E a escolhida foi Taís Araujo.



Taís Araujo substituirá Fernanda Montenegro em 'O auto da Compadecida 2' (foto: Reprodução / Instagram / Globo Filmes)

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas. Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", contou a atriz.

A comédia dramática reflete a cultura brasileira, com elementos da cultura nordestina. “"Sou fã da linguagem de comédia do Guel e da forma com que ele traz a brasilidade no trabalho que faz. Além de toda essa bondade, a Compadecida tem um humor superinteligente", comemorou Taís.

O filme terá direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda. Taís e Lacerda já trabalharam juntas algumas vezes, em filmes, séries e novelas. Guel foi um dos idealizadores de ‘Mister Brau’, série que protagonizou ao lado de Lázaro Ramos. Arraes chegou a dirigir algumas cenas em que a atriz apareceu.

"É preciso ter muita disposição física para ser dirigida pelo Guel, porque ele exige muito do ator, mas a cada cena a gente sai melhor que antes. A comédia é um ambiente que eu gosto de flertar porque é muito mais difícil do que fazer drama", analisou.

O elenco contará com Selton Mello e Matheus Nachtergaele, repetindo a parceria como Chicó e João Grilo. ‘O auto da Compadecida 2’ deve chegar aos cinemas no final de 2024.