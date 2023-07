Carpinejar veste o terno de seu casamento e abre o coração no palco

677

Fabrício Carpinejar leva as armadilhas do amor para o palco (foto: Acervo pessoal) "Eu queria me desvincular do romantismo e da mentalidade equivocada de que amor é privação e renúncia" Fabrício Carpinejar, escritor





Neste domingo (2/7), o escritor Fabrício Carpinejar apresenta pela primeira vez o monólogo “Tudo que seu marido precisa saber” em Belo Horizonte. No palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas, ele conta 12 histórias autobiográficas envolvendo dilemas no casamento, respeito e parceria.





Casado há oito anos, Carpinejar diz que mergulhou nos próprios sentimentos durante a pandemia, fazendo “um acerto de contas sentimental”, nas palavras dele. Conta que aposta na transparência para fazer com que o público veja o amor de maneira diferente.





“Eu queria me desvincular do romantismo e da mentalidade equivocada de que amor é privação e renúncia”, afirma. Para ele, a sociedade precisa se livrar do discurso de que o casal deve compartilhar absolutamente tudo no dia a dia.





“Temos de repensar o fato de todas as provas e demonstrações românticas girarem em torno do que o outro pode deixar de fazer por mim”, adverte.

• Leia também: Grupo Mulheres Míticas resgata o mito de Evita em sua nova peça

Saudável solidão

Durante o espetáculo, Carpinejar divide as próprias vivências com o público. “Fui aprendendo, ao longo do tempo de convivência, o quanto você precisa preservar a solidão em seu relacionamento. Ter os próprios amigos, diferentes dos amigos do seu par, ter seus programas exclusivos, encontrar-se com a família desacompanhado.”





O escritor critica a convicção de que depois da conquista da pessoa desejada, não é mais necessário esforço para qu e o relacionamento flua com harmonia. “Existe um dilema na intimidade, disposto da seguinte forma: você ama alguém por tudo o que conhece dela, mas ao mesmo tempo não pode conhecer tudo, pois perde a curiosidade que mantém o relacionamento vivo”, explica.

"Eu queria me desvincular do romantismo e da mentalidade equivocada de que amor é privação e renúncia" Fabrício Carpinejar, escritor







Durante o espetáculo, Carpinejar conta como ele e a mulher, Beatriz, se conheceram e fala sobre o relacionamento dos dois. “Quero tratar todo dia que tenho com a Beatriz como se fosse a minha eternidade com ela. Não posso banalizar esse momento. É esforço, disciplina e trabalho. É ser gentil, entender que ela tem seu universo próprio e pode ser feliz sem a minha presença.”





A primeira ideia foi fazer um stand-up, mas Carpinejar mudou os planos ao decidir demonstrar, no palco, que o que diz é verdadeiro. “O espectador entra no meu coração, acompanha meu batimento cardíaco. Vê que o que sinto é verdadeiro”, explica.

Fabrício já levou o novo monólogo a São Paulo e ao Rio de Janeiro. “É engraçado, porque as pessoas ficam preocupadas comigo. Em São Paulo, meus batimentos chegaram a 135 por minuto. Tinha um cardiologista na plateia, ele queria até me atender”, conta, aos risos.

Do Jabuti ao TikTok

Autor de cerca de 50 livros de poesia, crônica e literatura infantojuvenil, Fabrício Carpinejar tem 50 anos, é formado em jornalismo, mestre em literatura brasileira e ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti. Colunista de jornal, o gaúcho também apresenta programas radiofônicos.





Ele aposta na internet, com 1,7 milhão de seguidores no Instagram e 1,2 milhão no TikTok, chamando a atenção nas redes com frases postadas em “guardanapos digitais”. Em 2016, Fabrício se casou em com a advogada mineira Beatriz Reys, em Belo Horizonte, e passou a morar na cidade.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“TUDO QUE SEU MARIDO PRECISA SABER”

• Monólogo com Fabrício Carpinejar

• Neste domingo (2/7), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)



• Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada)



• Informações: (31) 3516-1360