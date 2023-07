Dupla fluminense OutroEu mostra sua 'nova MPB' a BH neste sábado (1/7)

677

Duo fluminense OutroEu chamou a atenção do Brasil no reality 'Superstar' (foto: Outroeu/reprodução) "A Nova MPB é muito importante para o futuro da cena. O que fazemos é a renovação de muita coisa que a gente ouviu e consumiu durante a infância e adolescência ou que ouvimos com nossos pais" Guto Oliveira, músico



Canções autorais da dupla da Baixada Fluminense, cheias de frescor, falam de temas como o amor e o autoconhecimento. Neste sábado, o duo promete show com 25 cinco canções representativas de sua carreira. O espetáculo estreou em São Paulo e passou por Nova Iguaçu (RJ), onde Mike e Guto nasceram. BH é a terceira cidade da pré-turnê dos dois.





“A mágica por trás da forma” busca apresentar novas sonoridades e reflexões sobre o que os dois aprenderam ao longo de 10 anos de parceria. Agora acompanhado de banda, OutroEu quer deixar de lado a fase acústica para se jogar na mistura de pop, indie e rock.





“O show tem muitas músicas. A maioria é do novo álbum justamente porque ele foi produzido pensando no palco, para ser tocado com banda. Nós o criamos para complementar o show de voz e violão que a gente fazia antes”, conta Mike Túlio.

Na ponta da língua

Os dois se surpreenderam com a receptividade ao disco. Guto Oliveira conta que no show de estreia, o público já sabia cantar todas as músicas do início ao fim.





“Achava que a galera ia cantar, mas não cantar tudo assim de cara”, brinca Guto. “Isso é o início de uma coisa nova que está vindo pra gente”, completa.

No repertório, xodós dos fãs nunca podem ficar de fora, diz ele. Entre as favoritas estão “Não olha assim pra mim”, “Ai de mim”, “Coisa de casa” e “Poema de lágrimas”.





“São as músicas de que a gente mais gosta porque realmente mudaram a nossa vida. Cada uma da sua maneira. Sem contar que a gente tem de tocá-las, porque fazem a galera assistir ao show da gente”, comenta Mike.





Em 2022, durante a passagem da banda estadunidense Imagine Dragons pelo Brasil, os dois fizeram a primeira abertura de show internacional de sua carreira. Apresentaram-se em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, o que abriu portas. Antes de se tornar conhecido, o duo se dedicava a covers daquele grupo.





“Foi incrível, a gente saiu muito surpreso. Foi superlegal acompanhar, ver como os caras são por trás dos bastidores, como funciona tudo. A oportunidade abriu a nossa cabeça de um jeito muito legal. Poder vivenciar a experiência de tocar no estádio lotado e trabalhar com uma equipe superativa e entregue foi um aprendizado”, diz.

Como nossos pais

Ao lado de Melim, Anavitoria e Lagum, OutroEu faz parte da chamada Nova MPB. O termo se refere à mistura de samba, bossa, pop e eletrônico com a clássica música popular brasileira.





O duo se inspira nos colegas de geração. “Acho incrível como a gente viu cada um deles crescer. Participamos da mesma edição que o Melim no ‘Superstar’, a gente já se conhecia de tocar em saraus e bares. Ficamos bem próximos”, diz.





“Volta e meia, a gente escreve junto. Tem músicas no nosso álbum que o Pedro (Calais) escreveu com a gente, e músicas do álbum novo da Lagum que a gente escreveu com o Pedro”, completa.





OUTROEU

• Show “A mágica por trás da forma”

• Neste sábado (1/7), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)

•Ingressos de segundo lote: R$120 (inteira)

• Vendas on-line no site Eventim