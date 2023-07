Chitãozinho e Xororó animam festa junina no Mirante Beagá

677

Chitãozinho e Xororó fazem show na Cidade Junina (foto: Marcos Hermes/divulgação )



Os sertanejos Chitãozinho e Xororó fazem show neste sábado (1/7) na Cidade Junina, no Mirante Beagá, a partir das 17h. A dupla leva ao palco a turnê de 50 anos de carreira, com arranjos diferentes para hits e também canções mais recentes.





Já no domingo (2/7), a partir das 11h, começa a Cidadezinha, com programação para famílias com crianças e o Circo da Cidade. A Cidade Junina oferece roda-gigante, touro mecânico, brincadeiras juninas e comidas típicas. A cenografia do espaço incorpora o tema “Mineiridade”. Programação completa pelo Instagram @nacidadebh.