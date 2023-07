Airon Gischewski lança o disco autoral 'Avulso' na Casa Artô

677

Airon Gischewski mescla MPB, folk, indie, rock, Tropicália e música mineira em seu trabalho autoral (foto: Clarissa Aburachid/Divulgação)



O cantor, compositor e bailarino Airon Gischewski faz show de lançamento do CD “Avulso”, neste sábado (1/7), às 20h, na Casa Artô. O disco de estreia do mineiro traz 11 faixas autorais e já está disponível nas plataformas digitais.

Airon Gischewski criou “paisagens sonoras”, com climas, objetos e lugares. Há sons de trem de ferro, chaleira, risadas de amigos e de chuva. Na capa, ele está dançando. Atualmente, o artista faz parte do elenco do Ballet Jovem Minas Gerais.

“Gravei tudo sozinho, em minha casa. É um disco introspectivo. Como também sou compositor de trilhas sonoras, com o tempo, fui montando home studio e deu vontade de gravar meu álbum autoral”.

Da MPB ao folk

As gravações começaram em 2020. “‘Avulso’ é um disco bem diverso: viaja pela MPB, pela música indie, pelo folk e também pelas referências da Tropicália. As letras são pessoais, reflexões minhas sobre alguma coisa ou algum relacionamento que tive”, explica Airon.

“Usei três violões diferentes, além de guitarra, bandolim, bongô, triângulo e acordeom. Há também samples, alguns instrumentos virtuais e de efeitos, tipo aqueles sons de cascatinha feitos com sementes de sucupira.”

Airon planeja fazer vários shows para lançar seu disco. “Já mandei (a proposta) para a Virada Cultural e para outros lugares. O show deste sábado será solo. Levarei para o palco dois violões, um de seis cordas e outro de 12, um bandolim e alguns elementos do álbum. Várias músicas trazem elementos sonoros, como o trem de ferro presente na canção ‘Ce vidiamo presto’. Há também barulho da chuva em ‘Ingresso pelo mundo’”.

O artista é autor da trilha sonora da peça “Enquanto estamos aqui”, com texto de Sergio Roveri e direção de Leonardo Fernandes. Ano passado, ele participou do espetáculo “O patinho feio”, com direção de Fernanda Vianna para o Ballet Jovem Minas Gerais, atuando como bailarino e assistente de direção musical. Em 2021, estreou o espetáculo “Bicho no concreto” de Fred Veiga, com o Grupo Jovem Arte e Passo. No mesmo ano, lançou o single “Ocaso”.

Em 2019, Airon lançou o solo “Nem a paz, nem a guerra”, como coreógrafo e intérprete, além de assinar trilha sonora apresentada no Festival Curta Dança. (AP)

AIRON GISCHEWSKI

Show de lançamento do CD “Avulso” neste sábado (1/7), às 20h, na Casa Artô (Rua Floresta, 82, Bairro Floresta). Ingressos a R$ 20, à venda pelo Sympla