Herbert Vianna é internado no Rio de Janeiro com pneumonia

677

Herbert Vianna (foto: Mauricio Valadares / divulgação)

O cantor Herbert Vianna, vocalista da banda Os Paralamas do Sucesso, está internado no hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro, mesma unidade para onde foi levado em 2001.

À época, ele sofreu um acidente de ultraleve que o deixou paraplégico e no qual sua esposa, Lucy Needhan-Vianna, acabou falecendo.

Segundo informação do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o cantor foi internado na unidade após desenvolver um quadro de pneumonia leve.

Formado por Herbert, Bi Ribeiro e João Barone e pelo falecido Vital, primeiro baterista do grupo, Os Paralamas do Sucesso surgiram nos anos 1980 e marcaram a música brasileira, com hits como "Lanterna dos Afogados", "Aonde Quer Que Eu Vá", "Meu Erro" e "Alagados".

Neste ano, o disco "Cinema Mudo", o primeiro da banda, completou quatro décadas. Para comemorar a data, o Star+ lançou o documentário "Bios: Vidas Que Marcaram a Sua", no qual a história do trio é revisitada.