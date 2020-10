Herbert Vianna é homenageado com documentário inédito

(foto: Maurício Valadares/DIVULGAÇÃO)

Herbert Vianna, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, com o lançamento de documentário inédito sobre sua trajetória, dirigido por Daniel Ferro.



Aos 59 anos, o músico acumula 245 obras registradas na UBC e foi vencedor do prêmio organizado pela instituição em 2020. A première acontece hoje (7), quando é comemorado o Dia do Compositor Brasileiro, no canal oficial da UBC no YouTube. Desde os anos 1980, ao lado dos companheiros Bi Ribeiro e João Barone, Herbert fez dos Paralamas do Sucesso uma das maiores bandas de rock da música brasileira. Paulo Sergio Valle, presidente da UBC, afirma que "Herbert é um extraordinário compositor, capaz de unir racionalidade e emoção em suas obras". Entre os sucessos da banda, destaque para Saber amar, La Bella Luna, Lanterna dos afogados, Alagados e Óculos.





FORÇAS DA NATUREZA

VIVÊNCIA EXTREMA





No programa Forças da natureza, a aventureira Karina Oliani compartilha vivências com água e fogo; lava e neve; ar e mar, nas formas mais extremas. Em suas expedições, ela é acompanhada por cientistas e especialistas, que explicam a relação das pessoas com os elementos deste mundo. A atração vai ao ar nesta

quarta-feira (7), às 22h, no Off.





FADAS DRAGNÍFICAS

ESTREIA





O TLC estreia nesta quarta (7), às 20h30, a série Fadas dragníficas, que acompanha quatro drag queens na missão de transformar o visual e transmitir confiança a mulheres que estão prestes a passar por momentos importantes em suas vidas. São seis episódios de uma hora, em que Alexis Michelle, Bebe Zahara Benet, Jujubee e Thorgy Thor partem em socorro de uma moça cujos familiares ou amigos lhes pediram ajuda. Com o apoio das drags, as participantes vão encarar uma mudança completa no visual e na atitude.