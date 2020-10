Cláudia Gabriel lança seu segundo livro em live nesta quarta

(foto: Érick Araújo/divulgação)



Cláudia Gabriel lança nesta quarta (7) seu novo livro, Escrito na chuva, em



LEIA MAIS 04:00 - 07/10/2020 Herbert Vianna é homenageado com documentário inédito

04:00 - 07/10/2020 Adesão à campanha para salvar Cine Belas Artes comove proprietário

04:00 - 07/10/2020 Com tom político, Mariana Cavanellas abre shows do Circuito UFMG crônicas diárias com situações vividas naquele período. Sem a pretensão de se aprofundar nos temas, a proposta era dividir dúvidas, conflitos e anseios com seus seguidores nas redes sociais.



Um copo quebrado na cozinha, às 5h, virou texto sobre os cacos que nos machucam e os medos de novos cortes. Uma xícara desbotada, abandonada no armário, provocou reflexão sobre desprendimento. A imagem poética de um filtro de sonhos ganhou cores nostálgicas dos desejos que não se realizam e dos devaneios que nos enganam vida afora.



O livro, publicado pela editora Pomar de Ideias, reúne 30 textos da autora sobre diversas questões levantadas pela idade, além de frases, poemas e pequenos contos. A jornalista e escritoralança nesta quarta (7) seu novo livro, Escrito na chuva, em live no Instagram , às 19h45, num bate-papo com Érica Salazar.A obra nasceu de um desafio. Quando faltavam exatos 30 dias para seu aniversário de 50 anos, Cláudia começou a escreverdiárias com situações vividas naquele período. Sem a pretensão de se aprofundar nos temas, a proposta era dividir dúvidas, conflitos e anseios com seus seguidores nas redes sociais.Um copo quebrado na cozinha, às 5h, virou texto sobre os cacos que nos machucam e os medos de novos cortes. Uma xícara desbotada, abandonada no armário, provocou reflexão sobre desprendimento. A imagem poética de um filtro de sonhos ganhou cores nostálgicas dos desejos que não se realizam e dos devaneios que nos enganam vida afora., publicado pela editora Pomar de Ideias, reúne 30 textos da autora sobre diversas questões levantadas pela idade, além de frases, poemas e pequenos contos.





VIA CRUCIS DE CRISTO

TEATRO NA RUA

(foto: Pedro Carvalho/DIVULGAÇÃO )



Nesta quarta-feira (7), às 18h, estreia o espetáculo Errantes (foto), novo trabalho do Grupo Teatro Público, que apresenta uma releitura da Via Crucis de Cristo em uma temporada virtual de 40 dias. Criado durante a pandemia, a peça aproxima o personagem bíblico da realidade atual e explora seu potencial político e poético, levantando temas que continuam presentes na história humana. Ao todo são nove episódios, disponibilizados em vídeos gravados, ações pontuais nas ruas de Belo Horizonte e videoconferências artísticas em três performances, ao vivo, com participação do público. As inscrições para a as performances, no formato de videoconferências, são limitadas e já estão abertas gratuitamente pelo Sympla até hoje. Para assistir a todos os episódios da temporada, basta o espectador acessar o site errantes.net. Já para estar presente na sala virtual e interagir em tempo real com os artistas, a inscrição é pelo Sympla. As vagas são limitadas, apenas 18 espectadores por dia.





DANIEL SATTI

PREMIO POR ENTREOLHARES

(foto: Pedro Carvalho/DIVULGAÇÃO )



Com mais de 25 prêmios em 32 festivais de cinema no Brasil e no mundo, o curta-metragem Entreolhares, do diretor carioca Ivann Willig, está sendo celebrado pelo ator Daniel Satti, que foi contemplado mais uma vez com prêmio de melhor ator em Nova York, no Flight Deck Film Festival. No filme, Daniel da vida a Sandro (foto) e a película trata da história de Maria (Marina Azze) , uma jovem com necessidades visuais, que precisa “enxergar” a vida sob novas perspectivas. Este é o segundo prêmio internacional do ator que antes já havia ganhado também como melhor ator no The Scene Festival, em Maryland (EUA), ambos pelo mesmo filme.





LIVEs do dia





BOM DIA, VERÔNICA

Anne Braune, apresentadora do canal Like, vai comandar live especial com Raphael Montes, autor e roteirista de Bom dia, Verônica, primeiro thriller nacional da Netflix, que estreou na plataforma em 1º de outubro. Baseada no romance policial homônimo escrito por Raphael e Illana Casoy, a produção acompanha a história de uma policial determinada e duas investigações enigmáticas. A transmissão acontece nesta quarta (7), às 20h, no Instagram do Like (@canallikeoficial).





CLARICE LISPECTOR

A série de live sobre a obra da escritora Clarice Lispector começa nesta quarta-feira (7), às 17h, dentro da programação do Circuito Cultural Digital de Pernambuco. Esta é a segunda etapa do evento, promovido pela Cepe Editora, em 2020. Na transmissão de hoje, a professora da USP Nádia Battella Gotlib, autora do livro Clarice: uma vida que se conta, abordará os bastidores da pesquisa na obra de Clarice, cujo centenário de nascimento é comemorado este ano. Durante a live, a ensaísta falará sobre as relações entre ficção e autobiografia. Também destaca a importância da variedade dos gêneros narrativos que a escritora se dedicou. A programação on-line se estende até 11 de outubro, sendo ancorada no portal www.circuitoculturalpernambuco.com.br e nas redes sociais do circuito.