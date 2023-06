677

Horóscopo do dia (29/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reciclagem emocional

A Lua em Escorpião nos mobiliza em energias emocionais mais intensas. Todavia, precisam ser recicladas, já que passam pelo Nodo Sul. O Nodo Norte, Júpiter e Urano em Touro nos pedem mais realismo, valorização e liberdade pessoal. Aqui devemos sair de dependências tóxicas nas relações e buscar de forma otimista e transformadora a segurança em nós mesmos e na capacidade de nos bancar em todos os níveis.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões emocionais profundas são mobilizadas agora, todavia deve estar muito aterrado, buscando realismo e estabilidade. Renovação de valores que pede desapego de velhos estados emocionais. Deixe ir o apego emocional e dependência dos outros, já que está sendo chamado a revolucionar seus valores e se bancar em todos os sentidos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você deve buscar agora estar centrado em si mesmo, seus valores e renovando sua expressão pessoal. Questões emocionais ligadas a parceiros e ao outro no geral podem emergir, mas lhe pedem mais desapego e uma visão objetiva. Também desapego do querer agradar o outro ou valorizar mais a visão dos outros. Reciclagem das emoções na interação com os outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões emocionais ligadas ao plano material, rotinas, trabalho e/ou saúde podem emergir. Todavia, você deve ter uma boa dose de desapego e de resolução. Busque o cotato com seu lado espiritual e busque entender as nuances psicológicas de tais situações. Revolucione sua forma de sentir e fluir na vida, o que por sua vez lhe facilitará resoluções da vida material, rotinas, saúde e demandas neste sentido.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede uma verdadeira reciclagem emocional e isto se refere muito à sua expressão pessoal. Lembre-se de se abrir mais ao coletivo, trabalhar pelo bem estar de todos e não somente dos seus. Sair um pouco das demandas de si, vivendo formas de ser útil e valoroso aos outros pode lhe servir como catarse de emoções pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede maior desapego emocional. Busque transformar emoções de carência, ciúmes e outras afins em um senso de desapego. O momento lhe pede que amadureça, busque revolucionar seu senso de autoridade e se valorize mais. Sair de apegos, questões emocionais e/ou familiares se utilizando de otimismo e confiança na sua capacidade realizadora lhe facilitará a cura profunda.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você deve agora buscar cultivar sua fé de forma robusta e inovadora. Velhas ideias, medos e indecisões são mobilizados, mas para que sejam transformados. O momento é de ação e de se arriscar mais, expandindo novos horizontes. O apego visões pequenas, dúvidas e medos deve ser reciclado em pura confiança na vida e na sua capacidade de se renovar e ampliar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que esteja aberto às mudanças. Não deve se agarrar de maneira obsessiva em questões materiais e/ou financeiras, mas fluir melhor com o convite da transformação. Busque trabalhar melhor suas questões emocionais, muito em especial caso estejam ligadas a questões materiais e/ou financeiras. A transformação emocional e profunda será muito benéfica e pode lhe trazer resultados valorosos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que saia mais das emoções do ego e busque uma visão mais ponderada e objetiva sobre si mesmo e os outros. Valorize aquilo que o outro tem de melhor, mas não por uma satisfação de caprichos pessoais, mas um real e justo senso de partilha. Sair um pouco de si e auxiliar os semelhantes será gratificante e lhe agrega valor e bem estar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas hoje, mas você deve buscar canalizar sua energia para o trabalho útil e valorização da vida material. Ficar parado idealizando situações ou remoendo frustrações será inútil. Movimente seu corpo, trabalhe e se permita mais amor e prazer no tempo presente. Busca por realizações no campo material em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje pode lhe fazer encarar emoções desafiadoras, em especial em contextos de amizade, grupos, online e afins. Busque estar alinhado a si mesmo e sua essência. Você é chamado a focar mais em si mesmo, seu espaço e revolucionar sua expressão pessoal. Sua consciência é mais importante do que qualquer pertencimento a grupos ou vida social.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é chamado a buscar mais interiorização e revolucionar sua vida pessoal. Questões emocionais ligadas ao poder, carreira e trabalho podem emergir, mas devem ser transformadas. O referencial agora é interno e não externo. Você é chamado a transformar emoções antigas, situações familiares estagnadas e aprender a se nutrir e se acolher mais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que deixe ir emoções exageradas, planos futuros irrealistas e crenças limitantes. Seu caminho agora é estar conectado com o tempo presente e racionalizar melhor as situações. Sua intuição está fortíssima, mas deve se conectar com a objetividade. Busque mais ponderação, analisar tudo tendo mais senso de valor próprio e calma.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com