Polícia confirma morte do ator Julian Sands, desaparecido há cinco meses

Julian Sands adorava trilhas e alpinismo (foto: Robyn BECK / AFP)

A polícia americana confirmou a morte do ator Julian Sands, de 65 anos, na noite dessa terça-feira (27/5). O britânico desapareceu em janeiro deste ano, quando fazia uma caminhada nos arredores de sua casa, no estado da Califórnia.

No último dia 24, montanhistas encontraram um corpo perto da montanha onde o ator foi visto pela última vez. Agora, os policiais confirmaram que se tratava de Sands. As autoridades ainda não sabem o que levou o britânico à morte. "A causa ainda está sob investigação, aguardando mais resultados de testes”, informou o Departamento de Polícia do Condado de San Bernardino.

Sands participou de filmes como "Uma janela para o amor", "Mistérios e Paixões", "Aracnofobia", "Despedida em Las Vegas" e "Warlock: O Demônio". O ator também esteve nas séries "Dexter" e "Smallville". Seu último trabalho finalizado, inédito no Brasil, foi em "Seneca: On the Creation of Earthquakes", estrelado por John Malkovich.

Sands era casado com escritora Evgenia Citkowitz, com quem tinha duas filhas, Imogen e Natalya. Ele também é pai de Henry, fruto do seu casamento com a jornalista Sarah Sands.

Relembre o caso

Julian Sands sempre foi conhecido por amar trilhas e alpinismo. Ele foi dado como desaparecido na noite de 13 de janeiro, depois de ter feito uma caminhada sozinho no Monte Baldy, nas montanhas de San Gabriel.

Mesmo com os alertas de neve pesada e baixas temperaturas, o ator resolveu se arriscar na montanha. No dia 15 de janeiro, foram detectados sinais de celular que mostravam que Sands estava indo em direção ao cume do monte, aparentemente a última indicação de que ele ainda estava em movimento, segundo informaram os policiais na época.

As buscas foram até 17 de junho, quando foram encerradas, sem sucesso. No último dia 20, a polícia informou que retomou o trabalho atrás de informações por Julian, com 80 voluntários.



Em uma entrevista de 2020 para o jornal The Guardian, Julian afirmou que era mais feliz quando estava “perto do cume de uma montanha em uma gloriosa manhã fria”.

Ele ainda lembrou que passou por um momento de “quase morte” em uma escalada nos Andes nos anos 1990, quando foi pego por uma tempestade acima de seis quilômetros com outras três pessoas. “Estávamos todos muito mal. Alguns caras próximos a nós morreram. Tivemos sorte”, relatou.