Carlos Augusto Novais e Emília Mendes lançam livros de poesia na Scriptum

Emília Mendes usa o urubu como metáfora em sua poesia (foto: Impressões de Minas/divulgação)

Os escritores Carlos Augusto Novais e Emília Mendes lançam, respectivamente, os livros de poemas “Algo” e “Urubu” na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi), neste sábado (24/6), a partir das 11h. As duas publicações saem pela editora Impressões de Minas.

Carlos Augusto Novais: experimentações poéticas (foto: Impressões de Minas/divulgação)

Já “Urubu”, de Emília Mendes, professora da Faculdade de Letras da UFMG, se vale da figura da ave de rapina como metáfora para o tempo de “entendimento às avessas” que temos vivenciado, como ela explica no material de divulgação.

O livro tem duas partes: a primeira reúne textos poéticos, ilustrados com gravuras em linóleo, e a segunda contém fotopoemas em formato de lambe-lambe. No lançamento, haverá sarau com participação de poetas e músicos convidados.



“ALGO”

De Carlos Augusto Novais

Editora: Impressões de Minas

128 páginas

Preço: R$ 50

“URUBU”

De Emília Mendes

Editora: Impressões de Minas

60 páginas

Preço: R$ 60