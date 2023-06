Saiba como vai ser o Sensacional, que espera reunir hoje 15 mil na Pampulha

677

Marina Sena é a atração de encerramento do palco Híbrido, um dos quatro que integram o festival (foto: Sensacional/Divulgação)



Via de regra, festivais de música têm buscado, ao máximo, a diversidade. O que mais a dizer de um evento que começa com Hermeto Pascoal e termina com Marina Sena? Pois um dos quatro palcos do Sensacional, neste sábado (24/6), no Parque Ecológico da Pampulha, terá início com o mais inventivo dos músicos brasileiros (87 completados anteontem) e vai terminar com a sensação atual do pop de Minas Gerais.









Nos dois principais palcos, Sensa e Híbrido, estão veteranos, como o grupo de samba Fundo de Quintal, aqui trazendo Leci Brandão como convidada. A cantora Céu apresenta um baile de reggae, e Criolo abre os trabalhos, fazendo uma participação na apresentação de Yago Oproprio, paulistano que lançou recentemente seu primeiro EP. Já Gloria Groove fecha um dos palcos levando, a reboque, Valesca Popozuda.





O palco Chacoalha, destinado aos novos, terá desde a cantora MC Tha até Getúlio Abelha, piauiense criado no Ceará que vive hoje em São Paulo e faz um forró eletrônico com muito deboche e performance. Já o palco eletrônico ficará a cargo da Masterplano.

Encontros no palco



Uma das coisas mais legais de festivais são os encontros no palco. E o MangueFonia, que será apresentado hoje pela primeira vez em Belo Horizonte, faz precisamente isto, com alguns dos protagonistas da cena mangue, que levou Recife para o centro da produção pop nos anos 1990 e virou referência para muitos que vieram depois.





"É uma espécie de timeline sonora, em que cada convidado mostra uma música da época e outra atual, para mostrar que as coisas ainda acontecem. Serão vários shows em um só", comenta Jorge Du Peixe, vocalista da Nação Zumbi.





Com a Nação como anfitriã, a MangueFonia vai reunir vocalistas de outras bandas essenciais do período em um único show. Fred Zero Quatro, do Mundo Livre; Fábio Trumer, da banda Eddie, e Canibal, do Devotos, vão se revezar com Du Peixe nos microfones. Na metade final, o repertório será dedicado aos sucessos da Nação: "Da lama ao caos", "A praieira", "Meu maracatu pesa uma tonelada" e "Um sonho" deverão estar no repertório.





Já são 30 anos - 31, na verdade - desde o lançamento de "Caranguejos com cérebro", manifesto escrito por Fred Zero Quatro, do Mundo Livre S/A, que forjou os alicerces do Mangue Beat.





Um trecho, na parte final do texto, destaca: "Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em hip hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos (principalmente tubarões), moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não-virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcom Maclaren, Os Simpsons..."





Guardadas as devidas diferenças geográficas e temporais, boa parte do que interessava aos jovens pernambucanos de 30 anos atrás também interessa aos jovens de hoje - de BH, Recife, São Paulo, Manaus ou Porto Alegre. O mais importante disso tudo é que boa parte das bandas que nasceram naquela época continuam na ativa - e com relevância - hoje.





Do octeto original que formou a Nação, hoje restam somente três integrantes: Du Peixe, o baixista Dengue e o percussionista Toca Ogan. No show, eles tocarão ao lado do guitarrista Nailton, da Devotos (em substituição a Lúcio Maia, que deixou a banda no ano passado) e do baterista Tom Guerra, que está com o grupo desde a saída de Pupillo, em 2018.





"Banda é casamento. Temos que ser atenciosos, segurar a relação, manter as relações, compartilhar ideias. Só não tem beijos e afagos como um casal. As relações começam e terminam, as coisas são assim. Mas estamos aqui borbulhando", diz Du Peixe, hoje o único que vive em São Paulo.





Os demais voltaram para o Recife. E foi ali que, na semana passada, o grupo deu "os primeiros sopros de ideia" para o próximo disco. O mais recente álbum autoral é "Nação Zumbi" (2014). Em 2017, a banda lançou "Radiola NZ", de versões.





"A gente vem da época do álbum que, para mim, é um formato necessário. Mas, tendo em vista a correria do universo digital, com gente lançando singles e só depois o disco inteiro, estamos pensando em fazer um EP com oito, nove músicas. É divertido entrar em estúdio, mas o formato de 12 músicas (o convencional para um disco) tem que parar", avalia Du Peixe.

PROGRAMAÇÃO

Confira quem se apresenta no festival





PALCO SENSA

(foto: Helder Fruteira/Divulgação )

13h30 - Yago Oproprio convida Criolo

15h40 - Baile Reggae da Céu

17h40 - Manguefonia (Nação Zumbi e Convidados)



(foto: Estúdio Preto/Divulgação)

- Manguefonia (Nação Zumbi e Convidados)

19h40 - Gloria Groove convida Valesca Popozuda





PALCO MASTERPLANO





14h - Famynta

16h - Shigara

17h - Carlos do Complexo

18h - Nelson D

19h - Supololo/Joanna Mescladi

20h - Romana/Okofá

21h - Carol Mattos





PALCO HÍBRIDO





(foto: Gabriel Quintao/Divulgação)



14h40 - Hermeto Pascoal & Grupo

16h40 - Fundo de Quintal convida Leci Brandão

18h40 - Flora Matos

20h40 - Marina Sena

12h - Deska Sound

16h10 - Augusta Barna



(foto: Sillas/Divulgação)

- Augusta Barna

17h20 - Getúlio Abelha

18h40 - MC Tha

19h50 - La Coya

21h - MC Luanna convida Clara Lima





SENSACIONAL

• Neste sábado (24/6), das 12h às 22h, no Parque Ecológico da Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, Portaria I, nº 6.061 (Marco Zero)

• Ingressos: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia entrada e ingresso social)

• À venda no shotgun.live/pt-br





Secretaria de Saúde prevê ações educativas no Parque

Ao longo desta semana, duas problemáticas em torno da realização do Sensacional vieram à tona. A primeira foi o pedido do Ministério Público de Minas Gerais para o cancelamento do evento, alegando danos à comunidade local (há várias casas de repouso na Pampulha) e ao meio-ambiente.





Na terça-feira (20/6), o juiz Thiago Grazziane, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, negou a ação do MPMG. O festival será realizado até as 22h, sem nenhum impedimento.





A outra questão é referente à febre maculosa e aos casos que estão sendo notificados no país, já que o festival será realizado em um parque. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informou que não houve, até o momento, registro oficial da presença de carrapatos contaminados pela bactéria da febre maculosa nas áreas verdes administradas pela PBH.





Tampouco houve registros da doença na capital mineira. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar as ações educativas na região da Pampulha e no Parque Ecológico durante o festival, com a distribuição de material informativo sobre as medidas preventivas.





Há 10 anos o Parque Ecológico foi cercado para evitar a entrada de capivaras (que podem carregar o carrapato-estrela, hospedeiro primário da bactéria causadora da febre maculosa). A partir de 2017 foi iniciado um trabalho para controlar a população das capivaras na Pampulha - elas foram esterelizadas e microchipadas. Em 2022, segundo a nota enviada pela assessoria, havia 12 capivaras na região.