Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito um tanto mais assertivo e individualizado. Hoje isso se alinha bem com sua comunicação no campo coletivo. Excelente para comunicações nas redes sociais ou mídias, mas sendo fiel a si mesmo. Sua imagem e atitude podem ser inspiração para muitos agora. Individualidade que interage com os semelhantes.

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com