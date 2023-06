677

Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Você tem se posicionado de forma mais corajosa, autêntica e criativa nos últimos tempos. Agora isso continua válido, mas com um tom de adaptabilidade, sagacidade, bom humor e flexibilidade. Excelente momento para comunicar seus projetos criativos, hobbies, artes, esportes e afins. Relação com crianças e o lúdico facilitada. Nos romances há intensidade, mas também busca por diálogo e leveza.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe traz sagacidade material e financeira aliada à ação voltada para o lar, família e/ou vida pessoal. A busca por reformas e melhorias lhe leva a buscar alternativas econômicas. Excelente momento para usar seus talentos em prol do crescimento do prazer e alegria pessoal. Comunicação no meio familiar aberta, mas com autenticidade e assertividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Marte. Você está num período bem mais expressivo e antenado consigo. Isso lhe facilita a comunicação direta, assertiva e honesta, mas sem perder sua natural sagacidade, bom humor e flexibilidade. Sua oratória é muitíssimo evidenciada. Bom momento para os estudos e também para se tomar decisões.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz um equilíbrio entre forças sutis e concretas. Sua mente sonda seu setor subconsciente, lhe auxiliando a integrar aspectos de si mesmo de forma curativa. Isso, por sua vez, lhe facilita avançar no setor material e financeiro. O uso de sua sensibilidade e comunicação sutil lhe favorece os talentos e lutar pelos ganhos, lucros e possibilidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito um tanto mais assertivo e individualizado. Hoje isso se alinha bem com sua comunicação no campo coletivo. Excelente para comunicações nas redes sociais ou mídias, mas sendo fiel a si mesmo. Sua imagem e atitude podem ser inspiração para muitos agora. Individualidade que interage com os semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Marte. Sua mente sonda agora as possibilidades de carreira e realização material, mas em harmonia com suas motivações emocionais, psíquicas e/ou espirituais. Busque escutar a voz da sensibilidade para agir e buscar as possibilidades de realização e felicidade no campo material que sejam verdadeiras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe favorece a expansão da mente aliada às iniciativas nas amizades, grupos e em ressonância com ideias inovadoras. Se permita filosofar e refletir sobre as muitas possibilidades futuras e rumos de sua vida. Sua oratória será boa em grupos, contanto coloque um tom pessoal e autêntico. Busque alinhar seus princípios com o bem estar comum.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Sua mente sonda suas profundezas e lhe facilita ganhar energia para agir em prol da carreira e realizações no mundo. Busque integrar suas emoções com racionalidade. Você está resgatando um tanto do seu poder de realização no mundo, mas que precisa deste respaldo da integração emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe facilita a comunicação com os outros, mas tendo sua ética, visões de mundo, crenças e fé por aliados. Você está aberto a se abrir e dialogar com o parceiro e semelhantes, mas muito fiel aos seus princípios. Bom momento para se planejar metas em conjunto. Esteja aberto a ouvir o outro tanto quanto a comunicar sua própria visão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe facilita a transformação emocional profunda e os reflexos disto na vida material e objetiva. Busque encontrar sua força e magnetismo para facilitar as transformações materiais, seja no trabalho, nas rotinas e/ou na saúde. Capacidade de dialogar sobre temas emocionalmente desafiadores, mas com razão, senso crítico e flexibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz grande expressividade e intensidade nas relações e no amor romântico. Está buscando um senso de identidade em conjunto, ou então buscando ter mais individualidade perante os outros. Seja como for, há uma natural capacidade de se expressar com autenticidade, mas também leveza. Esteja por inteiro perante os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz organização no contexto emocional que lhe facilita o andar da vida material, rotinas, trabalho e saúde. A busca por ouvir suas motivações internas e sonhos lhe facilita uma ação mais corajosa, integrada e focada no plano material e objetivo. Capacidade de agir com clareza, mas pautado na escuta do seu lado mais sensível.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com