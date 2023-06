Roberto Taddei lança romance 'A segunda morte' em BH

O escritor Roberto Taddei lança “A segunda morte” (Companhia das letras), nesta quarta-feira (21/66), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241– Savassi). A obra, um relato incisivo sobre a desagregação física, familiar e social, traz uma singular descrição da velhice e do encontro humano com a morte.

“Ele vê a mata escura da serra acender no retrovisor, rajada pelo vermelho das luzes quando pisa no freio, e outra vez o mundo atrás de si desaparece no breu.” Assim começa o breve romance, numa descida, espécie também de fuga, com um personagem que deixa uma vida para trás. Na direção do mar, uma vila de pescadores do litoral, é para onde ruma Gustavo, um homem de quase 80 anos, na companhia apenas do peso lento do próprio declínio.