Felipe Titto e Tom Cruise se encontram na estreia de 'Missão: Impossível 7'

'Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1' chega aos cinemas em julho (foto: Reprodução/Redes sociais)

Felipe Titto, conhecido ator e apresentador brasileiro, marcou presença na estreia do filme 'Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1' em Roma, Itália, nesta segunda-feira (19/6). A visita, patrocinada pela Paramount Pictures Brasil, proporcionou a Titto a oportunidade de conhecer o renomado ator de Hollywood, Tom Cruise. O encontro foi documentado por Titto em seu Instagram, onde postou uma foto e um vídeo ao lado de Cruise.





No registro, Cruise compartilha sua admiração pelo Brasil e seu desejo de filmar no país. Titto respondeu, em tom de brincadeira, que estaria à espera de um convite para participar do tão aguardado filme. O registro atraiu a atenção de diversos fãs e amigos famosos, incluindo Marcos Mion, que elogiou a 'moral' de Titto. Confira:









Leia: Tom Cruise ofusca indicados ao Oscar durante almoço da Academia 'Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1' será exibido no evento 'Aspettando Alice – Premier and Talks', realizado em grande parte na capital italiana. O filme, que tem quase três horas de duração, será apresentado no Auditório da via della Conciliazione, seguido de uma celebração no terraço Caffarelli dos Museus Capitolinos.





No enredo do filme, Tom Cruise reprisa seu papel como o agente Ethan Hunt, liderando uma equipe do IMF composta por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) na busca de uma arma aterrorizante que ameaça a humanidade. O lançamento nos cinemas italianos ocorrerá no dia 12 de julho, um dia antes da estreia no Brasil.





Neste novo capítulo, Ethan Hunt e sua equipe enfrentam um inimigo desconhecido e perigoso, numa corrida contra o tempo ao redor do mundo para impedir que a arma caia em mãos erradas. Uma vez mais, Ethan se vê confrontado com o dilema entre sua missão e sua própria vida.