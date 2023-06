Danielle Olimpia acolhe relatos de vítimas de violência sexual após novela

677

Danielle destaca a importância do diálogo aberto com os pais e o cuidado com a segurança, evitando situações de risco (foto: Reprodução / Instagram)



Leia: Gloria Perez faz balanço de 'Travessia' e admite erros Após o término da novela Travessia da Rede Globo, a vida da atriz Danielle Olimpia, 25 anos, que deu vida à personagem Karina, mudou significativamente. A jovem atriz se tornou um porto seguro para pessoas que desejam compartilhar suas experiências de violência sexual. Danielle relata que recebe mensagens e é abordada por pessoas que se sentem à vontade para falar sobre o assunto com ela. A novela foi um marco para muitos, pois levou à reflexão sobre a realidade da violência sexual e a importância de pedir ajuda.





Para desempenhar o papel de Karina, uma adolescente chantageada por um pedófilo, a atriz de São Paulo assistiu a documentários, leu reportagens e livros sobre o tema. Danielle ficou impressionada com as estatísticas, como a de que mais de 40% dos casos sequer chegam ao Conselho Tutelar, conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado em maio. Durante a interpretação, incorporou reações, gestos e sentimentos de mulheres retratadas nessas obras, como a automutilação. Felizmente, a atriz nunca vivenciou nada parecido com o que a personagem passou.









O Disque 100 é um serviço que recebe denúncias de violações de direitos humanos, incluindo casos de violência sexual. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa. Danielle enfatiza a necessidade de quebrar o tabu em torno do tema, para que as vítimas se sintam seguras para denunciar. Ela ressalta a importância de envolver a escola, a sociedade e o Estado no debate e na prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes.