Kim Catrall estará na segunda temporada de "And just like that"

Nova temporada de "And just like that" promete reaproximação de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e Aidan Shaw (John Corbett), além de participação especial de Kim Cattrall (foto: HBO/divulgação)

Desde que a participação secreta de Kim Cattrall na segunda temporada de "And just like that..." veio a público pela imprensa, não teve para mais ninguém. Nem mesmo para Aidan Shaw (John Corbett), o eterno (e sofrido) namorado de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) em "Sex and the city", que retorna no spin-off.









Pelo jeito, Samantha aparecerá em somente uma cena – e bem longe das antigas amigas. A participação da atriz foi gravada em março, em Nova York, sem que ela visse ou falasse com Sarah Jessica Parker (seu atual desafeto), Kristin Davis (Charlotte York) e Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Na cena, Samantha, que se mudou para Londres, terá uma conversa por telefone com Carrie. É muito pouco, mas já é alguma coisa. Em 2016, Cattrall foi a público dizendo que havia dado Samantha por terminada – depois veio a briga, também pública, com Parker. A participação será exibida somente em agosto, e Cattrall poderá ser vista em outra série que estreia no mesmo 22 de junho, "Glamorous", da Netflix.





Quanto a Aidan, pelo andar da carruagem, ele será o par constante da viúva Carrie. E é a personagem que entra em contato com ele – por e-mail, vale dizer.

Além de Carrie e Aidan voltarem a ficar juntos, a segunda parte de "And just like that..." mostrará Charlotte mais uma vez avaliando a maternidade de adolescentes (sua filha Lily anuncia que está pronta para perder a virgindade) e abordando a possibilidade de retornar ao trabalho (depois de anos sendo dondoca como a Sra. Trey MacDougal).





Miranda, por outro lado, estará indo e voltando de Nova York para Los Angeles para ficar com Che Diaz (Sara Ramirez). Se o trailer lançado pela HBO servir como referência, nem tudo estará indo bem para o casal na Califórnia.

“AND JUST LIKE THAT…”

• A segunda temporada, com 11 episódios, estreia na próxima quinta-feira (22/6). Serão lançados os dois primeiros episódios, os demais estreiam semanalmente.