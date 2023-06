Netflix Bites: restaurante com menu inspirado em produções da plataforma

677

Essa iniciativa faz parte das estratégias da Netflix para proporcionar experiências ao vivo aos seus assinantes (foto: PATRICK T. FALLON) A Netflix está prestes a entrar no ramo da gastronomia com o lançamento do restaurante Netflix Bites em Los Angeles, previsto para o dia 30 de junho. A novidade tem como proposta oferecer uma experiência culinária inspirada nas produções da plataforma de streaming, contando com a colaboração de chefs famosos em realities do canal.





Além disso, o Netflix Bites oferecerá coquetéis exclusivos no menu de bebidas, elaborados pelos mixologistas Frankie Solarik e Julie Reiner, conhecidos por suas participações no programa Drink Masters. Essa iniciativa faz parte das estratégias da Netflix para proporcionar experiências ao vivo aos seus assinantes, expandindo sua atuação além do universo do streaming.





Vale lembrar que essa não é a primeira ação promocional da empresa nesse sentido. Em outra ocasião, a Netflix já havia realizado uma ação em uma loja pop-up em Los Angeles, promovendo a série Bridgerton e proporcionando uma experiência imersiva aos fãs.