Percy Hynes White, ator de 'Wandinha', nega acusações de assédio sexual

O ator se pronunciou refutando as acusações. (foto: LISA O'CONNOR/AFP)

O ator Percy Hynes White, famoso por interpretar Xavier Thorpe na série 'Wandinha', se manifestou a respeito das acusações de assédio sexual que enfrentou há aproximadamente quatro meses. Durante esse período, a hashtag #CancelPercy ganhou destaque no Twitter, com relatos de supostas vítimas e indignação do público.









Leia: Jenna Ortega promete menos amor e mais terror na série 'Wandinha' Adolescentes compartilharam supostas capturas de tela e conteúdos de conversas que teriam ocorrido com o ator quando ele tinha entre 17 e 20 anos, acusando-o de conduta inadequada. Uma usuária alegou que White promovia festas com amigos e convidava 'mulheres que consideravam atraentes para que pudessem embebedá-las e praticar sexo com elas'. No entanto, tais alegações foram excluídas desde então.





Nesta terça-feira (6/6) White, atualmente com 21 anos, refutou as acusações, alegando serem parte de uma 'campanha de desinformação' contra ele. 'Olá a todos. Há algo que preciso esclarecer. No início deste ano, alguém que conheço iniciou uma campanha de desinformação a meu respeito na internet. Em consequência disso, minha família tem sido exposta e meus amigos têm recebido ameaças de morte', declarou.





O ator prosseguiu relatando que fotos suas de quando era menor foram utilizadas e suas atuações como personagem foram apresentadas como ofensivas. 'Minha amiga Jane foi falsamente apresentada como vítima, e suas tentativas de esclarecer a situação foram ignoradas. Ela me concedeu autorização para mencioná-la nesta mensagem', acrescentou.





White ressaltou que os rumores são falsos e que tais acusações são 'alegações prejudiciais e infundadas que podem gerar desconfiança em relação às vítimas' de abuso e assédio. 'É muito angustiante saber que essa desinformação afetou pessoas. Sou extremamente grato àqueles que me apoiaram e ajudaram a divulgar os fatos. O assédio aos meus familiares, amigos e colegas de trabalho precisa cessar, por favor. Obrigado por dedicarem um tempo para ler isso', finalizou.