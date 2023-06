Groove do ÀTTØØXXÁ invade a Autêntica nesta sexta-feira

677

ÀTTØØXXÁ apresenta novo disco, "Groove" nesta sexta-feira em BH (foto: Divulgação) Swing e groove vão ditar o ritmo d’A Autêntica nesta sexta-feira (9/6), a partir das 21h, com o grupo baiano ÀTTØØXXÁ – em lançamento do álbum “Groove” –, o bloco mineiro Swing Safado e a discotecagem do DJ Thiagão.









“O groove é a sincronia perfeita entre as percussões, baixo, guitarra e todos instrumentos envolvidos. É base musical de todos os movimentos da black music, e o pagodão é black music. É a expressão da nossa cultura, do nosso povo e das nossas raízes. O pagodão é groove como o blues, o funk, disco, música negra, e a música negra é universal”, destacou a banda em suas redes sociais.





Criado em 2015 e formado por Rafa Dias (idealizador e produtor musical), Oz Bvng (vocal, bateria e percussão), Raoni Knalha (vocal) e Chibatinha (guitarrista), o ÀTTØØXXÁ estende sua pluralidade musical também às participações especiais: Carlinhos Brown em “Da favela pro asfalto”, Liniker em “Dejavú”, Luísa Nascim em “Melzin”, Negra Japa em “Suando e gemendo”, Thiaguinho em “Menina” e Victor Leony em “Lama”.





Swing Safado

O Swing Safado é oriundo das ladeiras do Conjunto Santa Maria. Criado em meados da década passada, o bloco faz jus aos ritmos latino-africanos por meio de sua brasilidade e com linguagem atualizada, com músicas de duplo sentido.





ÀTTØØXXÁ e Swing Safado

A Autêntica (rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia, Belo Horizonte)

Abertura da casa: 21h

Ingressos a R$ 50 (meia estudante ou social*) e R$ 100 (inteira)

* Mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível