677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Seu fogo sexual arderá bem forte neste período. Viva essa faceta com criatividade e intensidade. A necessidade de viver valores conjuntos deve ser expressa. Valorização de tudo que é oculto e profundo. Necessidade de relacionamentos sem máscaras. Troca sexual e/ou emocional criativa, clara e alegre. Vivência intensa em relação a bens partilhados.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Leão

Vênus entra no signo de Leão. Nossas trocas românticas ficam mais aventureiras, românticas e intensas. Aqui também somos motivados a cuidar da aparência, de nosso lado mais vaidoso. Valorização da criatividade, arte, esportes e tudo que nos faça brilhar. Em termos financeiros estamos mais identificados com este setor, mas é preciso cuidado com extravagâncias.

Horóscopo do dia (05/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com