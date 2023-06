Documentário volta ao local onde Bruno Pereira e Dom Philipps foram mortos

677

A jornalista Sonia Bridi com meninas marubo, povo indígena do Vale do Javari (foto: Paulo Zero/Globo)

A escalada da violência no Vale do Javari, no Amazonas, é investigada em “Vale dos isolados: O assassinato de Bruno e Dom”, disponível no Globoplay. O documentário mostra os perigos que cercam a região com a maior quantidade de povos indígenas isolados do planeta.

Há exatamente um ano, em 5 de junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados naquela área por contrariarem os interesses de madeireiros e garimpeiros ilegais.

A produção traz material exclusivo, como o momento em que a equipe da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) encontra na mata objetos pertencentes a Bruno e Dom, que até então eram dados como desaparecidos. O celular de Bruno continha as últimas imagens conhecidas dele e do parceiro.

O documentário é conduzido e dirigido pela jornalista Sônia Bridi, que acompanhou o caso desde o início.